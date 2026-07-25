icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

‘No te doy la razón de prófugo, porque sería muy rochoso, pero igual te salvo’. Ese es el mensaje del TC hacia el polémico Vladimir Cerrón, arropado en solemnes argumentos sobre la debida motivación de resoluciones judiciales. Eso sí, ninguno de los magistrados, ni los 3 que votaron en contra de liberarlo, ni los 4 que estuvieron a favor de hacerlo, ha convalidado una suerte de derecho a la fuga. Hubiera sido una rendición constitucional ante al abogado Humberto Abanto que los estuvo cortejando con esa provocación.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.