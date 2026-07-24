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Resumen

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A menos de una semana de la toma de mando, la presidenta electa, Keiko Fujimori, aseguró que el actual gobierno y las gestiones anteriores han entregado el Estado en condiciones catastróficas. La declaración la realizó tras evaluar los primeros informes elaborados por el equipo de transferencia de Fuerza Popular.

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