A menos de una semana de la toma de mando, la presidenta electa, Keiko Fujimori, aseguró que el actual gobierno y las gestiones anteriores han entregado el Estado en condiciones catastróficas. La declaración la realizó tras evaluar los primeros informes elaborados por el equipo de transferencia de Fuerza Popular.

“Vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos, por supuesto, que nos están entregando el Estado de manera catastrófica. Los primeros informes que han ido llegando, es realmente desolador. Muy triste”, refirió en una transmisión virtual por su página oficial.

Sostuvo que la información recogida por el equipo de transición, liderado por Marco Vinelli, “no es muy buena” debido a la existencia de obras paralizadas, entre ellas hospitales.

“Ellos están recogiendo información que no es muy buena de la situación en la que se encuentra nuestro país y una situación que vamos a dar cuenta. Vamos a contar cuáles son los hospitales paralizados, qué medidas vamos a tomar y de cara a la inseguridad ciudadana he pedido a los futuros ministros tener un Consejo de Ministros el 29 de julio”, añadió.

Indicó que serán los futuros ministros quienes informarán los hallazgos detectados durante el proceso de transferencia y las medidas que adoptará su gestión en los próximos meses.

Como informó El Comercio, los primeros reportes no solo advierten sobre obras paralizadas. También dan cuenta de que en los ministerios de Salud, Educación y Transportes se encontraron medicamentos vencidos y kits escolares sin distribuir, entre otras presuntas irregularidades.

Además, en las carteras de Defensa, Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Economía y Producción se advirtió que no se habría elaborado un plan de contingencia ante la llegada del fenómeno El Niño.

Asimismo, los informes reportan designaciones realizadas de forma exprés en distintos ministerios.

—Silencio presidencial—

El presidente José Balcázar no se ha pronunciado sobre el asunto, pese a que El Comercio intentó comunicarse con él en reiteradas ocasiones. Una fuente de su entorno indicó que, por el momento, no tiene intenciones de responder.

Pero ese no fue el único silencio. La mañana de este jueves, el jefe de Estado no asistió a la ceremonia por el Día de la Fuerza Aérea del Perú. En su representación acudieron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; y el ministro de Defensa, Amadeo Flores.

Entre otros invitados, estuvieron el comandante general de la FAP, general del Aire Mario Contreras León; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

En la víspera, Rospigliosi protagonizó un momento de tensión con el jefe de Estado. De acuerdo con los oficios a los que accedió El Comercio, el 21 de julio el presidente José Balcázar remitió un documento al titular del Parlamento con el siguiente mensaje:

“Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi condición de Presidente Constitucional de la República en funciones, con el fin de solicitar, respetuosamente, se brinden las facilidades institucionales para la entrega de la banda presidencial el 28 de julio de 2026, como garantía de la continuidad de la función presidencial”, indicó.

Balcázar solicita se le brinden las facilidades para entregar la banda presidencial el 28 de julio del 2026.

Al respecto, Rospigliosi respondió la mañana del 22 de julio mediante un oficio en el que señaló que el mandato presidencial de Balcázar concluiría el 26 de julio de 2026 y que debía entregar la banda presidencial al día siguiente, es decir, el 27 de julio.

“En ese sentido, y con el propósito de preservar la continuidad del orden constitucional y la institucionalidad democrática del país, le comunico que será recibido por el presidente del Congreso de la República el 27 de julio del 2026, a las 9:00 a. m., a efectos de que proceda con la entrega de la banda presidencial”, contestó.

En el documento indica que las funciones de Balcázar concluyen el 26 de julio y que debía entregar la banda presidencial el 27 de julio a las 9:00 de la mañana.

No obstante, horas después, a través de su cuenta de X (antes Twitter), Rospigliosi escribió que había solicitado a Balcázar que el nuevo presidente del Congreso fuera quien entregara la banda presidencial a la presidenta el 28 de julio. Sostuvo que, de esa manera, no habría un vacío de poder y que Balcázar, aunque dejará de ser congresista el 26 de julio, continuará como presidente hasta el 28 de ese mes.

Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron a El Comercio que, durante la ceremonia por el Día de la Fuerza Aérea del Perú en la Base Aérea Las Palmas, Rospigliosi conversó con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, sobre este tema y le explicó el sentido de su oficio y del mensaje publicado en sus redes sociales. Sin embargo, añadieron que no hubo una comunicación fluida por parte del jefe del Gabinete.

Por la tarde, Rospigliosi envió un nuevo oficio a Balcázar. En él precisó que podrá hacer la entrega de la banda presidencial al Parlamento el 27 de julio o el 28 de ese mes pero antes del inicio de la ceremonia de toma de mando.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al Oficio 193-2025-2026-ADP/PCR, a fin de precisar que la entrega de la banda presidencial podrá efectuarse desde la fecha señalada en el citado oficio (27 de julio) y hasta el inicio de la ceremonia de transmisión de mando del 28 de julio del 2026”, reza el documento.

En el documento indica que podría entregar la banda presidencial el 27 de julio o el 28 de ese mes, pero antes de la ceremonia de toma de mando.

Actividades de Keiko Fujimori

Por la mañana, Keiko Fujimori se reunió con el nuncio apostólico, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, representante diplomático en el Perú del sumo pontífice León XIV.

En el encuentro, el monseñor agradeció la buena disposición de la presidenta electa por brindar su apoyo en las coordinaciones para garantizar una cálida bienvenida al papa peruano, que se proyecta para el mes de noviembre.

En esta cita, Fujimori Higuchi destacó que la visita de su santidad a suelo peruano es un “regalo del Señor”, por lo que le pidió al nuncio apostólico transmitirle sus buenos deseos al papa León XIV para que este periplo sea de su agrado.

Cabe recordar que el papa León XIV tiene previsto visitar las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Fujimori Higuchi también recibió el jueves en su oficina al diputado electo de Fuerza Popular Pier Figari. A su salida, fue consultado por la prensa sobre un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo. Al respecto, respondió que no corresponde, aunque precisó que se trataba de una opinión personal.