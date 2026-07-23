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El medio tiempo termina

“La única certeza es que el país deberá afrontar una serie de retos en diversas áreas: economía, seguridad, clima, geopolítica, etc”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Keiko Fujimori junto a Rafael López Aliaga durante su reunión en el marco de la transición presidencial.
    Keiko Fujimori junto a Rafael López Aliaga durante su reunión en el marco de la transición presidencial.

    Va terminando el receso político iniciado el pasado 7 de junio, cuando el electorado acudió a las urnas. Con los nuevos Ejecutivo y Legislativo instalados, deberíamos entrar a la segunda mitad política del año, que viene más cargada de lo que podría pensarse.

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