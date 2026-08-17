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Exportaciones de fresa al alza, un distrito para acercar comunidades, y un peligroso colapso

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 17 de agosto.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    En el Semáforo de este lunes 17 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, las exportaciones de fresa alcanzaron un nuevo pico en estos meses. Segundo, el proyecto de ley para crear un distrito que acerque comunidades en la selva. Finalmente, el peligroso colapso del colegio Pedro Abel Labarthe.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.