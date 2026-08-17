Exportaciones de fresa al alza, un distrito para acercar comunidades, y un peligroso colapso

En el Semáforo de este lunes 17 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, las exportaciones de fresa alcanzaron un nuevo pico en estos meses. Segundo, el proyecto de ley para crear un distrito que acerque comunidades en la selva. Finalmente, el peligroso colapso del colegio Pedro Abel Labarthe.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢EXPORTACIONES DE FRESA AL ALZA

Las exportaciones peruanas de fresa alcanzaron US$21.027 millones entre enero y junio de 2026, creciendo 35,5% frente al mismo periodo de 2025. Estados Unidos fue el principal destino con 52,3% de los envíos y compras por US$11 millones, casi duplicándose. La fresa congelada representó el 97% de las exportaciones. Canadá, Japón, Guatemala y Corea del Sur fueron otros mercados relevantes. Además, en 2025, Perú exportó más de US$60 millones y se ubicó como el decimosexto proveedor mundial de fresa.

🟢UN DISTRITO PARA ACERCAR COMUNIDADES

La Presidencia del Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para crear el distrito de Tuyankuwas, en la provincia de Bagua, Amazonas. La iniciativa beneficiaría a cerca de 2.000 habitantes de comunidades indígenas awajún, facilitando el acceso a servicios públicos, inversiones y una mayor presencia estatal. Tuyankuwas tendría como capital a Wayampiak y compartiría frontera con Ecuador. El proyecto responde a una demanda histórica de líderes indígenas y autoridades locales. Ahora deberá ser debatido y aprobado por la Cámara de Diputados.

🔴PELIGROSO COLAPSO

Una pared del colegio Pedro Abel Labarthe, ubicado en el centro de Chiclayo, colapsó la noche del viernes sin causar heridos. El plantel tiene 121 años de antigüedad y fue declarado Monumento Histórico de la Nación en 1989. Su infraestructura, construida principalmente con adobe y quincha, presenta deterioro, huecos y daños atribuidos a las lluvias. Alrededor de 700 estudiantes asisten al colegio, por lo que existe preocupación ante posibles sismos y nuevas precipitaciones. Defensa Civil señaló que no puede intervenir directamente.