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Prevenir antes que reconstruir

“El país necesita liderazgo institucional, metas verificables y mecanismos de seguimiento que permitan conocer cuánto hemos reducido en materia de riesgo”.

    Alejandro Garland
    Por

    Presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco)

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La verdadera prevención empieza mucho antes que el desastre. Y en el Perú, ese momento es ahora". Ilustración: El Comercio
    "La verdadera prevención empieza mucho antes que el desastre. Y en el Perú, ese momento es ahora". Ilustración: El Comercio

    La verdadera prevención comienza mucho antes que la emergencia. No consiste únicamente en planificar una respuesta rápida frente a un terremoto, inundación o evento climático, como el fenómeno de El Niño. El reto es implementar las condiciones que impidan convertir una amenaza natural en una tragedia humana con alto impacto económico.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.