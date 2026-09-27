En esta carrera, con 26 participantes, el favorito es quien no figura formalmente como candidato a alcalde. La renuncia de Luis Rubio dejó como cabeza de lista de Renovación Popular a Rafael López Aliaga. Quiso ser presidente, no quiso ser senador y ahora postula como teniente alcalde. Pero, si su lista gana, él asumiría como alcalde.

La campaña ahora gira en torno a él y al debate jurídico sobre su posible vuelta al sillón municipal. La ley prohíbe la reelección inmediata de alcaldes, pero deja varios vacíos legales. Esa grieta ha sido aprovechada no solo por el candidato de Renovación Popular, sino por numerosos postulantes en todo el país.

A estas alturas de la elección, parece más claro qué lista ganará el domingo que lo que ocurrirá después. La controversia sobre una eventual entrega de credenciales a López Aliaga sigue abierta. El Jurado Nacional de Elecciones no se ha esforzado en despejar las dudas.

El Comercio publica hoy el último simulacro de votación de Datum Internacional que puede difundirse en estas elecciones. Y es el último debido a una absurda prohibición que impide publicar encuestas durante la semana previa a los comicios. El tablero electoral se mantiene sin grandes sorpresas luego de los debates entre candidatos. Y si hubiera algún cambio en las tendencias en los próximos días, la ciudadanía no podrá conocerlo por una norma desfasada que pudo haber tenido sentido en el siglo pasado pero que ahora, en la era de las redes sociales, no tiene justificación.

Lo más probable es que la ventaja de López Aliaga se mantenga invariable hasta el domingo 4 de octubre. Y no necesariamente por sus virtudes o por los defectos de sus contendores, sino porque esta elección no consigue despertar el entusiasmo de procesos anteriores. El ciudadano llega a estos comicios desgastado y apático, después de una segunda vuelta polarizante. Tal como van las cosas, el próximo domingo, los limeños no elegirían a un nuevo alcalde. Estarían, más bien, confirmando a uno que nunca terminó de irse.