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El último simulacro

“El tablero electoral se mantiene sin grandes sorpresas luego de los debates entre candidatos”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La ley prohíbe la reelección inmediata de alcaldes, pero deja varios vacíos legales. Esa grieta ha sido aprovechada no solo por el candidato de Renovación Popular, sino por numerosos postulantes en todo el país". Ilustración: El Comercio.
    "La ley prohíbe la reelección inmediata de alcaldes, pero deja varios vacíos legales. Esa grieta ha sido aprovechada no solo por el candidato de Renovación Popular, sino por numerosos postulantes en todo el país". Ilustración: El Comercio.

    En esta carrera, con 26 participantes, el favorito es quien no figura formalmente como candidato a alcalde. La renuncia de Luis Rubio dejó como cabeza de lista de Renovación Popular a Rafael López Aliaga. Quiso ser presidente, no quiso ser senador y ahora postula como teniente alcalde. Pero, si su lista gana, él asumiría como alcalde.

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