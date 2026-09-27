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Condenado en Bolivia

“Cuatro años dudé si escribiría sobre este caso porque, en el fondo, no podría asegurar que Renatto Cafferata no mató a su enamorada”.

    Ricardo Uceda
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    “La inocencia existe cuando las pruebas no bastan para demostrar culpabilidad”. Foto: Composición El Comercio.
    “La inocencia existe cuando las pruebas no bastan para demostrar culpabilidad”. Foto: Composición El Comercio.

    En la tarde del 15 de enero del 2011, la odontóloga Rosario Castedo Guaristy, de 36 años, estaba en su casa de la zona de Barrio Lindo, en Santa Cruz, Bolivia. Vivía en Alihuatá, una tranquila calle de dos cuadras próxima al pulmón de la ciudad, el Parque Urbano Central. Su enamorado era Renatto Cafferata Centeno, un administrador de empresas de 25 años, nacido en Lima. Según Cafferata, esa tarde fue a verla. Halló la puerta entreabierta y entrevió a dos hombres que abordaron una todoterreno Jeep plateada y se alejaron. Adentro estaba Rosario apuñalada, sobre un charco de sangre.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.