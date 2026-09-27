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Un relato de Jaime Bayly

“La lluvia se filtraba por el techo y caía en mi cabeza deshabitada”.

    Jaime Bayly
    Por

    Periodista y Escritor

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El canal en que trabajo hace veinte años se ha declarado formalmente en quiebra". Ilustración: El Comercio.
    "El canal en que trabajo hace veinte años se ha declarado formalmente en quiebra". Ilustración: El Comercio.

    La otra noche, mientras hablaba en mi programa de televisión, gotas frías caían desde el techo sobre mi cabeza.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.