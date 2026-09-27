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La triste tarea de contar muertos

Mientras los índices de progreso social retroceden y el crimen se consolida como el mayor freno al bienestar, las fuerzas políticas se entrampan en facultades y censuras.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

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    Resumen

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    "El récord de 2.218 homicidios registrados el año pasado, la mayor percepción de inseguridad entre la población y el avance de la minería ilegal explican con claridad este resultado". (Ilustración: El Comercio)
    "El récord de 2.218 homicidios registrados el año pasado, la mayor percepción de inseguridad entre la población y el avance de la minería ilegal explican con claridad este resultado". (Ilustración: El Comercio)

    No es posible hablar de progreso social mientras la triste tarea de contar muertos se repita cada mañana. El asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, la semana pasada, se suma a los casi 300 homicidios registrados en estos dos meses de Gobierno. ¿Qué tipo de desarrollo se puede lograr mientras no cambiemos esta situación?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.