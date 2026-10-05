El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El bloqueo y la soberanía

“La presidenta y el Ejecutivo podrían atender de lleno problemas como el de la inseguridad, el impacto de El Niño u otros que sí pueden convertirse en una amenaza para el país y para su gobierno”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Todavía faltan los capítulos en el pleno, en las comisiones de Constitución y en el Senado, pero puede ocurrir que los peruanos ya opten por alternativas más interesantes y menos tóxicas". Ilustración: El Comercio.
    "Todavía faltan los capítulos en el pleno, en las comisiones de Constitución y en el Senado, pero puede ocurrir que los peruanos ya opten por alternativas más interesantes y menos tóxicas". Ilustración: El Comercio.

    La discusión sobre las facultades legislativas se convirtió en un ‘reality’ que va perdiendo audiencia y el interés del país, porque mientras unos bloquean y otros se quejan, la vida afuera sigue igual para todos los peruanos. Y es poco lo que se hace desde los extremos para buscar alternativas que permitan rodear y superar el obstáculo.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.