El bloqueo y la soberanía

La discusión sobre las facultades legislativas se convirtió en un ‘reality’ que va perdiendo audiencia y el interés del país, porque mientras unos bloquean y otros se quejan, la vida afuera sigue igual para todos los peruanos. Y es poco lo que se hace desde los extremos para buscar alternativas que permitan rodear y superar el obstáculo.

Hay que reconocer el esfuerzo de las bancadas mediadoras (Renovación Popular, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras) justamente por tratar de acercar posiciones y romper el bloqueo, dejando de lado la lógica del “estás conmigo o estás contra mí”.

¿Qué gana Juntos por el Perú obstruyendo todo, incluso las más moderadas iniciativas mediadoras de sus ‘socios’ en la oposición? El manejo políticamente torpe, estratégicamente miope y mediáticamente estridente solo conduce a un aislamiento y a una soledad que hace perder cualquier influencia política real y posibilidad de ser tomado en serio en el futuro cercano.

¿Qué gana el Ejecutivo empecinándose con su propuesta maximalista hasta el extremo de advertir, desafiante, que está perdiendo la paciencia? ¿Y qué puede o qué va a pasar cuando la pierda? Una buena manera de perder autoridad y credibilidad es amenazar y no cumplir. Si la amenaza es la antesala a una cuestión de confianza o a cerrar la Cámara de Diputados, debe pensarlo muy bien. Si es tomar algunas facultades y gobernar con otros instrumentos que la ley le ofrece, debe hacerlo sin pensar.

Todavía faltan los capítulos en el pleno, en las comisiones de Constitución y en el Senado, pero puede ocurrir que los peruanos ya opten por alternativas más interesantes y menos tóxicas.

No se entiende por qué el Ejecutivo pone a todo su Estado Mayor a protagonizar este ya aburrido ‘reality’ en el Congreso, en lugar de poner a un pequeño equipo especialista en temas parlamentarios a negociar y persuadir. Claro, una vez que resuelvan su tema interno, porque parece que los diputados y senadores fujimoristas no tienen el mismo plan. Es más, parece que varios de ellos se sienten incómodos en este nuevo escenario de la bicameralidad.

Así, la presidenta y el Ejecutivo podrían atender de lleno problemas como la inseguridad, el impacto de El Niño u otros que sí pueden convertirse en una amenaza para el país y para su gobierno, empezando por su canciller, por ejemplo, quien, por solo cumplir órdenes que van en contra de las recomendaciones de la cancillería, va sumando una serie de dudas y cuestionamientos en varios sectores, así como un fuerte malestar interno en Torre Tagle. Por ello, podría ser llevado a una interpelación por el tema del Escudo de las Américas y todo lo que empieza a ocurrir en América Latina (con presencia peruana) al amparo de ese mecanismo, y también por otros asuntos relacionados con la soberanía, en su nivel más amplio. El canciller podría ser quien reúna nuevamente a la oposición, y esta vez sin escudo.