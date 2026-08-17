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El ahorro que no compramos

“El problema es que seguimos pagándole a la OPS por tercerizar una tarea que ya podemos hacer solos”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Gripe H3N2: esta es la vacuna que te protege del virus y los lugares donde puedes aplicártela, según el MINSA. (Fuente: Minsa)
    Gripe H3N2: esta es la vacuna que te protege del virus y los lugares donde puedes aplicártela, según el MINSA. (Fuente: Minsa)

    A inicios de año, el Perú estuvo cerca de una crisis real de desabastecimiento de vacunas contra la influenza. La causa: el avance de la cepa H3N2 y un sistema de compra tan lento que obligó al Estado a pedirle a OPS –el intermediario– que adelante la entrega a febrero del 2026 para no quedarse corto. No fue un simulacro. Fue el resultado lógico de depender de un solo intermediario, con un año de anticipación y sin competencia.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.