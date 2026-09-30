En el III Foro organizado por El Comercio y América Multimedia, el presidente del Senado, Miguel Torres, describió el actual escenario parlamentario con una comparación. Dijo que hemos pasado de la “hemorragia legislativa” del unicameralismo a la “anemia legislativa” del bicameralismo. Esto último en alusión a la demora de la Cámara de Diputados para resolver la delegación de facultades, pero aplicable a todas las comisiones ordinarias.

¿Es algo malo la “anemia legislativa” planteada por el presidente de la Cámara Alta? Visto desde la urgencia planteada por el gobierno para tener facultades en materia de El Niño y seguridad ciudadana, podría tener un punto a su favor. Sin embargo, al mirar el panorama general, el nuevo flujo bicameral parece funcionar –al menos en este arranque de quinquenio– como una válvula de contención a esa misma “hemorragia legislativa” que vimos en el unicameralismo.

Esta válvula de contención tiene varias aristas que vienen con el nuevo reglamento bicameral. Un punto tiene que ver con que ya no se pueden presentar pedidos de declaraciones de necesidad pública o interés nacional, sino que ahora se tramitan como mociones. Aunque vale mencionar que se busca dar la vuelta a este impedimento con la figura de “actualizar” algunas iniciativas pendientes del período unicameral. Otro punto a tener en cuenta es que el reglamento de Diputados es explícito sobre que las propuestas de ley de los parlamentarios no pueden crear ni aumentar el gasto público. Además, recalca que el Ejecutivo tiene como competencia exclusiva la iniciativa en materia presupuestal, financiera y tributaria. Esto ya ha producido discrepancias internas porque Oficialía Mayor ha venido rechazando proyectos de ley de diputados que buscaban saltarse el impedimento.

También influye mucho el desorden e inexperiencia en las comisiones, donde muchos grupos ni siquiera terminan de armar sus equipos técnicos para la elaboración de dictámenes. La Comisión de Constitución, en manos de Juntos por el Perú, es el principal ejemplo, con la elaboración de un predictamen de más de 200 hojas sobre la delegación de facultades con poco sustento técnico. Un ejemplo: en la página 84 del predictamen, sin mayor sustento técnico, se rechaza la propuesta de construir hangares temporales en cuarteles militares en desuso para albergar a internos de mínima peligrosidad o no violentos, como medida de contingencia para mitigar la sobrepoblación en los penales. La justificación para rechazar este punto es que “la respuesta constitucionalmente preferible frente al hacinamiento, para la población de mínima peligrosidad, es la reducción del ingreso y las alternativas a la prisión, no su traslado a otras instalaciones”. Es decir, para la presidencia de Constitución, el deshacinamiento solo se resuelve evitando sumar más presos.

Existen otras contradicciones, como señalar que es razonable delegar facultades para el Indeci y enseguida sostener que no amerita “modificación legal alguna”. Tampoco fueron tomados en cuentas los dictámenes de las comisiones –específicamente Medio Ambiente y Desarrollo Agrario– que declararon viable la delegación con algunas salvedades. Ni siquiera en su intento de direccionar el dictamen hacia su fin político han podido ser prolijos en el trabajo de sustento, y eso solo denota poca preparación y falta de experiencia, tanto parlamentaria como política.