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La anemia legislativa

“Influye mucho el desorden e inexperiencia en las comisiones, donde muchos grupos ni siquiera terminan de armar sus equipos técnicos”.

    Martín Hidalgo Bustamante
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Presidente del Congreso en el foro organizado por El Comercio y América Multimedia. (Foto: GEC)
    Presidente del Congreso en el foro organizado por El Comercio y América Multimedia. (Foto: GEC)

    En el III Foro organizado por El Comercio y América Multimedia, el presidente del Senado, Miguel Torres, describió el actual escenario parlamentario con una comparación. Dijo que hemos pasado de la “hemorragia legislativa” del unicameralismo a la “anemia legislativa” del bicameralismo. Esto último en alusión a la demora de la Cámara de Diputados para resolver la delegación de facultades, pero aplicable a todas las comisiones ordinarias.

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