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Resumen

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Mantener a nuestros perros vacunados es una forma de proteger su bienestar y prevenir enfermedades como la rabia. La prevención también es parte de una tenencia responsable.
Mantener a nuestros perros vacunados es una forma de proteger su bienestar y prevenir enfermedades como la rabia. La prevención también es parte de una tenencia responsable.
Por Stefany Cardenas Arevalo

Un virus letal y 100% prevenible: El peligro de una mordedura