Un virus letal y 100% prevenible: El peligro de una mordedura

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Rabia, una fecha clave para recordar que la rabia es una enfermedad zoonótica (transmitida de animales a humanos) provocada por un virus que ataca el sistema nervioso central. Una vez que se desarrollan los síntomas clínicos en un ser humano o en una mascota, la tasa de mortalidad es de casi el 100%.

La transmisión ocurre principalmente a través de la saliva tras la mordedura, arañazo o lamedura de un animal infectado sobre piel lesionada. Mantener a los perros inmunizados es la barrera de protección más efectiva para evitar que el virus circule en las zonas urbanas y rurales.

El impacto de la rabia: La realidad de los contagios

Comprender la gravedad de la rabia requiere analizar cómo afecta tanto a las personas como a los propios animales cuando no existen controles sanitarios adecuados.

En personas: Tras una mordedura de un perro infectado, el período de incubación puede variar desde semanas hasta meses. Si la persona no recibe atención médica inmediata (lavado con agua y jabón y la administración del esquema de vacunación antirrábica humana post-exposición antes de que aparezcan los síntomas), el virus avanza hacia el cerebro causando espasmos, hidrofobia (temor al agua), parálisis y la muerte.

Tras una mordedura de un perro infectado, el período de incubación puede variar desde semanas hasta meses. Si la persona no recibe atención médica inmediata (lavado con agua y jabón y la administración del esquema de vacunación antirrábica humana post-exposición antes de que aparezcan los síntomas), el virus avanza hacia el cerebro causando espasmos, hidrofobia (temor al agua), parálisis y la muerte. En perros: Un perro contagiado por la mordedura de otro animal silvestre u orígenes no controlados experimenta cambios drásticos de comportamiento (furia, agresividad, salivación excesiva o parálisis progresiva). Al no existir tratamiento curativo para el animal, la infección representa un desenlace trágico y una amenaza directa para toda la familia y comunidad vecinal.

Un perro contagiado por la mordedura de otro animal silvestre u orígenes no controlados experimenta cambios drásticos de comportamiento (furia, agresividad, salivación excesiva o parálisis progresiva). Al no existir tratamiento curativo para el animal, la infección representa un desenlace trágico y una amenaza directa para toda la familia y comunidad vecinal. Casos reales y alertas sanitarias: En el Perú, las alertas epidemiológicas emitidas por el Ministerio de Salud (MINSA) en años recientes en regiones como Arequipa, Puno y zonas periféricas de Lima demuestran que el riesgo sigue latente. La presencia de jaurías de perros en situación de abandono sin vacunar crea focos de contagio que ponen en peligro vidas humanas y animales.

¿Dónde vacunar a tus mascotas? Campañas y plataformas locales

La vacunación contra la rabia debe aplicarse a partir de los 3 meses de edad y reforzarse de manera anual y obligatoria durante toda la vida de la mascota.

Campañas gratuitas del MINSA (VanCan): Cada año se ejecutan jornadas nacionales de vacunación antirrábica canina en parques, plazas públicas y centros de salud de diversos distritos de Lima y provincias.

Cada año se ejecutan jornadas nacionales de vacunación antirrábica canina en parques, plazas públicas y centros de salud de diversos distritos de Lima y provincias. Veterinarias privadas y consultorios distritales: Puedes acudir a tu veterinaria de confianza o a las veterinarias municipales de tu distrito (como las de Surco, Miraflores, San Borja, Lima Cercado, entre otros) para asegurar la dosis anual de tu perro o gato.

Convocatoria a Clínicas Veterinarias: Aliados con WUF por la salud animal

En el marco del Día Mundial de la Rabia, WUF abre una convocatoria a clínicas veterinarias, veterinarios independientes y centros médicos animales para sumarse a nuestra red de aliados y vacunar a cientos de perros en albergues y zonas vulnerables.

1. Registro de la clínica o centro médico:Forma parte del cambio sanitario escribiéndonos a equipo@wuf.pe.

Las veterinarias interesadas se contactan con el equipo de WUF para coordinar el volumen de vacunas, dosis o jornadas de apoyo que pueden destinar.

2. Emisión de Certificado de Donación: Soporte formal para la deducción de impuestos.

WUF otorga a la empresa u organización un Certificado de Donación formal, respaldando el aporte social y tributario de la clínica veterinaria.

3. Visibilidad digital y posicionamiento de marca: Impacto de marca y difusión ante la comunidad WUF

Las veterinarias participantes reciben reconocimiento e impacto de marca en las plataformas digitales oficiales de WUF (Instagram, web y notas de prensa), destacando su compromiso con la salud pública y el bienestar animal.

La vacunación es parte fundamental del bienestar de los Wufs. Estas campañas permiten acercar atención veterinaria y prevención a perros que esperan una familia, gracias al compromiso de profesionales y aliados que suman esfuerzos por su salud.

Protege a tu mascota y ayuda a erradicar la rabia

La prevención de la rabia es un compromiso colectivo que involucra a tutores, médicos veterinarios y la sociedad en general. Vacunar a tu mascota no solo protege su vida, sino que cuida a toda tu familia y comunidad. Si eres una clínica veterinaria y deseas unirte a WUF en nuestras campañas de vacunación, contáctanos directamente a equipo@wuf.pe

Si deseas adoptar a un perro vacunado y desparasitado, conoce nuestro catálogo en https://www.wuf.pe/adoptawuf , o apadrina a un perrito de albergue para asegurar sus vacunas anuales sumándote al Club WUF en https://www.wuf.pe/clubwuf.