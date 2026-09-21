Sembrar empatía desde las aulas: Por qué la educación es la solución de raíz

Para transformar la realidad de miles de perros y gatos en situación de abandono en el Perú, el trabajo no solo debe enfocarse en los rescates y las adopciones, sino en la educación. En WUF estamos convencidos de que enseñar a niñas, niños, adolescentes y jovenes a respetar y cuidar a los animales es la herramienta más poderosa para prevenir el maltrato y el abandono futuro.

A través de nuestro programa educativo, llevamos a los colegios/universidades dinámicas participativas que abordan el valor de la tenencia responsable, el lenguaje de los perros, la importancia de la esterilización y el impacto del trabajo en los albergues.

Los estudiantes participan con atención en una charla de WUF, donde conocen la importancia de la empatía, el respeto y la tenencia responsable de animales.

¿De qué tratan nuestras charlas educativas?

Nuestras sesiones están adaptadas según el nivel escolar (inicial, primaria y secundaria) o universitarias e incluyen contenidos dinámicos guiados por el equipo de educadores y voluntarios de WUF:

El respeto y la empatía animal: Entender que los animales sienten dolor, alegría y estrés, y aprender cómo tratarlos con delicadeza dentro y fuera del hogar.

Entender que los animales sienten dolor, alegría y estrés, y aprender cómo tratarlos con delicadeza dentro y fuera del hogar. Tenencia responsable de mascotas: Qué implica sumar un perro o gato a la familia (salud, alimentación, tiempo, espacio y compromiso a largo plazo).

Qué implica sumar un perro o gato a la familia (salud, alimentación, tiempo, espacio y compromiso a largo plazo). Adopción vs. Compra: Sensibilizar sobre la sobrepoblación en albergues y cómo la adopción le cambia la vida a un animal rescatado.

Sensibilizar sobre la sobrepoblación en albergues y cómo la adopción le cambia la vida a un animal rescatado. Visita especial de perros rescatados (sujeto a evaluación): En las escuelas donde la infraestructura y el reglamento interno lo permitan, llevamos a perritos embajadores de WUF totalmente socializados y con controles sanitarios al día para que los estudiantes vivan una experiencia directa de interacción segura y afectuosa.

Colectas : ¿Cómo pueden donar los estudiantes y familias?

Además de la charla informativa, promovemos campañas de apoyo directo donde la comunidad educativa puede unirse para recolectar insumos esenciales que son destinados a nuestra red de albergues afiliados.

Insumos prioritarios para donación:

Alimento balanceado: Sacos de comida para perros y gatos (etapa cachorros y adultos). Medicinas y artículos veterinarios: Antiparasitarios, gasas, antisépticos, alcohol, jeringas y champú medicado. Artículos de limpieza: Detergente, lejía, desinfectantes de piso, bolsas de basura pesadas y pañales veterinarios. Mantas y accesorios: Camas en buen estado, mantas, platos, arneses, correas y juguetes interactivos.

Convocatoria abierta: ¿Cómo solicitar una visita de WUF en tu institución?

Invitamos a directores, coordinadores académicos, profesores y comités de padres de familia de todos los distritos de Lima a postular a sus centros educativos para agendar una jornada de sensibilización.

1.Envía tu solicitud:Atención a colegios públicos y privados de todos los distritos.

Escríbenos a equipo@wuf.pe indicando el nombre de la institución, distrito y cantidad aproximada de estudiantes. En el asunto especificar: Voluntariado corporativo

2.Coordinación del formato:Evaluación de espacio y logística de interacción.

Coordinaremos con la institución la fecha, hora y modalidad (presencial con o sin presencia de mascotas embajadoras).

3.Jornada educativa y colecta:Impacto directo en la comunidad educativa.

Realizamos la charla y, de ser acordado, cerramos con la entrega de las donaciones recolectadas por los alumnos para los albergues.

Un integrante del equipo WUF comparte con estudiantes universitarios información sobre la organización, sus iniciativas y la importancia de promover una convivencia responsable y respetuosa con los animales.

Transforma la educación junto a WUF

Construir una sociedad más justa y compasiva con los animales requiere el involucramiento activo de las escuelas, los docentes y las familias.