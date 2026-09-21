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Resumen

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El equipo de WUF se prepara para compartir con estudiantes herramientas y conocimientos que ayuden a construir una convivencia más respetuosa y responsable con los animales.
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Por Stefany Cardenas Arevalo

Sembrar empatía desde las aulas: Por qué la educación es la solución de raíz