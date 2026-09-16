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Resumen

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Esta iniciativa nace de la alianza entre WUF y Subaru, que une esfuerzos, experiencia y compromiso para acercar a más perros en búsqueda de hogar a nuevas familias y seguir impulsando una adopción responsable en el Perú.
Esta iniciativa nace de la alianza entre WUF y Subaru, que une esfuerzos, experiencia y compromiso para acercar a más perros en búsqueda de hogar a nuevas familias y seguir impulsando una adopción responsable en el Perú.
Por Stefany Cardenas Arevalo

Lima, 16 de septiembre de 2026. – Cada mes, WUF ayuda a más de 750 perros y gatos sin hogar, cada uno con una historia distinta y la esperanza de encontrar una familia. Durante todo septiembre, y en el marco del Día del Perro Adoptado, que se conmemora el 23 de este mes, Subaru y WUF presentan WUFBARU, una campaña que pone las plataformas digitales de la marca al servicio de la adopción responsable y de los perros que esperan comenzar una nueva historia.