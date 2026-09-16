WUF: ¿BUSCAS ADOPTAR UN PERRO? “WUFBARU” TE ACERCA AL PRÓXIMO INTEGRANTE DE TU FAMILIA
Durante septiembre y en el marco del Día del Perro Adoptado, la web y las redes sociales de Subaru serán una vitrina para conocer las historias de perros que esperan encontrar una familia e iniciar con WUF un proceso de adopción responsable.
Lima, 16 de septiembre de 2026. – Cada mes, WUF ayuda a más de 750 perros y gatos sin hogar, cada uno con una historia distinta y la esperanza de encontrar una familia. Durante todo septiembre, y en el marco del Día del Perro Adoptado, que se conmemora el 23 de este mes, Subaru y WUF presentan WUFBARU, una campaña que pone las plataformas digitales de la marca al servicio de la adopción responsable y de los perros que esperan comenzar una nueva historia.
Lima, 16 de septiembre de 2026. – Cada mes, WUF ayuda a más de 750 perros y gatos sin hogar, cada uno con una historia distinta y la esperanza de encontrar una familia. Durante todo septiembre, y en el marco del Día del Perro Adoptado, que se conmemora el 23 de este mes, Subaru y WUF presentan WUFBARU, una campaña que pone las plataformas digitales de la marca al servicio de la adopción responsable y de los perros que esperan comenzar una nueva historia.
Cuatro años de alianza que evolucionan con WUFBARU
WUFBARU nace de la unión de WUF y Subaru y marca una nueva etapa de una alianza que ambas organizaciones mantienen desde 2022. Durante septiembre, Subaru pondrá sus canales, alcance y comunidad al servicio de WUF para dar visibilidad a los perros bajo su cuidado y ayudar a que más personas conozcan sus historias.
En cuatro años de trabajo conjunto, el apoyo de Subaru ha contribuido a que WUF entregue más de 37 toneladas de alimento, concrete 88 adopciones responsables y realice 3,118 esterilizaciones. En conjunto, las acciones desarrolladas han beneficiado a más de 10,400 perros y gatos en situación de abandono.
La alianza también acompaña cada adopción con un Kit de Adopción Subaru y apoya el traslado de los perros bajo el cuidado de WUF para ampliar sus oportunidades de encontrar una familia. Con WUFBARU, este compromiso se extiende ahora a los canales digitales de la marca.
Como eje de la campaña, la web oficial de Subaru incorporará una nueva sección dedicada a WUFBARU. Allí, cada perro dejará de ser solo una imagen: los usuarios podrán conocer su historia, descubrir su personalidad y acceder a los formularios para iniciar directamente con WUF un proceso de adopción responsable.
“WUFBARU representa nuestra decisión de llevar esta alianza un paso más allá. Queremos usar nuestras plataformas para que más personas conozcan a los perros que esperan una familia y comprendan que adoptar significa abrirles una nueva oportunidad de vida. Es una decisión que nace del amor, pero que también exige compromiso y responsabilidad”, señaló Ronald Ogata, Brand Manager de Subaru Perú.
La iniciativa también tendrá contenidos en redes sociales, la participación de embajadores y creadores de contenido, y testimonios de familias que ya adoptaron a través de WUF. Con un lenguaje cercano, estas historias mostrarán que la adopción no termina cuando un perro llega a casa: allí comienza un vínculo que requiere cuidado, paciencia y acompañamiento.
Adoptar responsablemente: encontrar el hogar adecuado
Cada perro tiene una historia, una personalidad y necesidades distintas. Por eso, WUF evalúa a los potenciales adoptantes, los orienta durante el proceso y busca que cada encuentro se convierta en un vínculo responsable y duradero. Cuando una adopción se concreta, no solo cambia la vida del animal y de la familia: también se abre espacio para que otro perro pueda ser rescatado y recibir una segunda oportunidad.
“Cada adopción debe partir de una decisión informada. Además de dar visibilidad a los perros, acompañamos a las personas para que encuentren un compañero que se adapte a su dinámica familiar y estilo de vida. Nuestro objetivo es construir hogares para siempre”, explicó Valeria Cejo Calixto, Gerente de WUF.