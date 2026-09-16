Lima, 16 de septiembre de 2026. – Cada mes, WUF ayuda a más de 750 perros y gatos sin hogar, cada uno con una historia distinta y la esperanza de encontrar una familia. Durante todo septiembre, y en el marco del Día del Perro Adoptado, que se conmemora el 23 de este mes, Subaru y WUF presentan WUFBARU, una campaña que pone las plataformas digitales de la marca al servicio de la adopción responsable y de los perros que esperan comenzar una nueva historia.

Cuatro años de alianza que evolucionan con WUFBARU

WUFBARU nace de la unión de WUF y Subaru y marca una nueva etapa de una alianza que ambas organizaciones mantienen desde 2022. Durante septiembre, Subaru pondrá sus canales, alcance y comunidad al servicio de WUF para dar visibilidad a los perros bajo su cuidado y ayudar a que más personas conozcan sus historias.

En cuatro años de trabajo conjunto, el apoyo de Subaru ha contribuido a que WUF entregue más de 37 toneladas de alimento, concrete 88 adopciones responsables y realice 3,118 esterilizaciones. En conjunto, las acciones desarrolladas han beneficiado a más de 10,400 perros y gatos en situación de abandono.

La alianza también acompaña cada adopción con un Kit de Adopción Subaru y apoya el traslado de los perros bajo el cuidado de WUF para ampliar sus oportunidades de encontrar una familia. Con WUFBARU, este compromiso se extiende ahora a los canales digitales de la marca.

Como eje de la campaña, la web oficial de Subaru incorporará una nueva sección dedicada a WUFBARU. Allí, cada perro dejará de ser solo una imagen: los usuarios podrán conocer su historia, descubrir su personalidad y acceder a los formularios para iniciar directamente con WUF un proceso de adopción responsable.

La plataforma incorpora una nueva sección, “WUFBARU”, que permite conocer a perros en adopción clasificados según su tamaño.

“WUFBARU representa nuestra decisión de llevar esta alianza un paso más allá. Queremos usar nuestras plataformas para que más personas conozcan a los perros que esperan una familia y comprendan que adoptar significa abrirles una nueva oportunidad de vida. Es una decisión que nace del amor, pero que también exige compromiso y responsabilidad”, señaló Ronald Ogata, Brand Manager de Subaru Perú.

WUFBARU te permite explorar los perfiles de los perros disponibles para adopción y descubrirlos según su tamaño. Al hacer clic en “Conocer”, podrás conocer más sobre su historia y características.

La iniciativa también tendrá contenidos en redes sociales, la participación de embajadores y creadores de contenido, y testimonios de familias que ya adoptaron a través de WUF. Con un lenguaje cercano, estas historias mostrarán que la adopción no termina cuando un perro llega a casa: allí comienza un vínculo que requiere cuidado, paciencia y acompañamiento.

En WUFBARU puedes explorar el perfil de cada perro y conocer su historia, características, personalidad y necesidades, para dar el primer paso hacia una adopción responsable y con propósito.

Adoptar responsablemente: encontrar el hogar adecuado

Cada perro tiene una historia, una personalidad y necesidades distintas. Por eso, WUF evalúa a los potenciales adoptantes, los orienta durante el proceso y busca que cada encuentro se convierta en un vínculo responsable y duradero. Cuando una adopción se concreta, no solo cambia la vida del animal y de la familia: también se abre espacio para que otro perro pueda ser rescatado y recibir una segunda oportunidad.

“Cada adopción debe partir de una decisión informada. Además de dar visibilidad a los perros, acompañamos a las personas para que encuentren un compañero que se adapte a su dinámica familiar y estilo de vida. Nuestro objetivo es construir hogares para siempre”, explicó Valeria Cejo Calixto, Gerente de WUF.

Las personas interesadas en conocer a los perros disponibles o iniciar una solicitud de adopción podrán ingresar a https://www.subaru.com.pe/wufbaru/xl