icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Stefany Cardenas Arevalo

En los últimos años, la cultura de integración de las mascotas en la vida urbana ha experimentado un crecimiento acelerado en Lima. Distritos como Miraflores, San Borja y Santiago de Surco han liderado la implementación de parques caninos y caniles cercados, diseñados específicamente para que los perros jueguen sueltos, socialicen y realicen ejercicio físico en entornos controlados.