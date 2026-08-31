WUF: Este invierno, abre tu hogar a un amor maduro: Campaña de adopción para perritos seniors en el Perú

El frío golpea más fuerte a los perritos seniors

Durante la temporada de invierno, los albergues enfrentan un reto adicional: proteger del frío a sus residentes más longevos. Los perros seniors o de edad avanzada sufren con mayor intensidad las bajas temperaturas, el desgaste articular y la humedad de la capital.

A pesar de que los adultos y seniors son animales llenos de nobleza, tranquilos y educados, suelen ser los que más tiempo pasan esperando en un refugio. Esta campaña busca visibilizar sus historias y recordar a la población que el amor no tiene edad. Además, para facilitar su adaptación, cada uno de ellos llegará a su nuevo hogar con un kit especial que incluye todo lo necesario para iniciar esta linda etapa juntos.

Conoce a los 4 héroes que buscan una familia este invierno

Crazy: El juguetón de mirada tierna

Descripción: Fui encontrado hace 4 años abandonado en las calles de Carabayllo. Tras estar solito, ingresé al albergue a inicios de 2022 y desde entonces he esperado pacientemente por un hogar. Aunque a veces parezco serio, en realidad soy un perrito lleno de amor que solo busca una oportunidad para demostrar lo dulce que soy.

Características: * Sexo: Macho

Edad: 7 años aproximadamente (Nacido en 2019)

7 años aproximadamente (Nacido en 2019) Tiempo en albergue: Desde inicios de 2022 (más de 4 años de rescate)

Desde inicios de 2022 (más de 4 años de rescate) Tamaño: Pequeño

Pequeño Nivel de actividad: Medio

Medio Salud: Sano, no registra enfermedades

Virtudes: Es un perro noble, tranquilo y sumamente pacífico. Sabe equilibrar muy bien sus momentos de calma con momentos de paseo.

Talentos: ¡Tiene una sonrisa única e inconfundible! Sus dientecitos que se asoman y su carita despeinada color miel enamoran a cualquiera, además de su habilidad para sacar su lado juguetón de cachorro cuando agarra confianza.

Macho de tamaño pequeño de color miel con carita expresiva y orejas oscuras. Nacido en 2019, este noble wuf de 7 años tiene 4 años esperando en el albergue.

Justina: Dulzura y calma rescatada del peligro

Descripción: Tuve una historia de rescate muy impactante: me encontraron al borde de caer por un acantilado en Magdalena del Mar mientras estaba en celo. A pesar de ese duro pasado, la vida me dio una segunda oportunidad y hoy solo busco un espacio tranquilo donde sentirme amada y protegida.

Características: * Sexo: Hembra

Edad: 8 años

8 años Tamaño: Mediano

Mediano Nivel de actividad: Bajo

Virtudes: Es una perrita dulce, leal y con un temperamento muy sereno. Ideal para hogares que buscan un ambiente de paz y compañía constante.

Talentos: Tiene un don especial para transmitir calma a su entorno y es una experta en demostrar una gratitud profunda a través de miradas y momentos de cariño en silencio.

Hembra de tamaño mediano con pelaje corto de tonos claros. De 8 años de edad y nivel de actividad bajo, esta tranquila wuf busca un hogar seguro donde brindar su lealtad.

Zeus: El gigante noble y lleno de amor

Descripción: Fui dejado directamente en las puertas del albergue. Aunque soy un Pitbull de gran tamaño, mi apariencia imponente esconde a un perro bonachón que necesita una familia con espacio adecuado para vivir feliz y tranquilo.

Características: * Sexo: Macho

Edad: 8 años (Nacido en abril de 2018)

8 años (Nacido en abril de 2018) Tamaño: Grande (XL)

Grande (XL) Nivel de actividad: Alto

Alto Salud: Sano y con vacunas al día

Virtudes: Súper cariñoso, leal y con un corazón enorme. A diferencia de lo que se suele pensar por su tamaño, es un perro muy dócil y equilibrado.

Talentos: ¡Es un gran sociabilizador! Se lleva excelente con los demás perritos del albergue, ama los juegos al aire libre y es el compañero ideal para hacer ejercicio o disfrutar de caminatas largas.

Macho de tamaño grande (XL) de raza Pitbull con contextura fuerte y pelaje corto. Nacido en abril de 2018, este cariñoso wuf de 8 años es muy sociable con otros perros.

Piraña: Espíritu joven y energía inagotable

Descripción: De cachorro sufrí el lado más crudo del abandono al ser hallado amarrado a un poste en Pachacámac. Afortunadamente, me rescataron y en el albergue me rehabilitaron con mucho amor. Hoy, a mis 7 años, sigo teniendo la misma alegría de vivir que el primer día.

Características: * Sexo: Macho

Edad: 7 años

7 años Tamaño: Mediano

Mediano Nivel de actividad: Alto

Virtudes: Demuestra que la edad es solo un número: es un perrito vital, afectuoso y sumamente optimista que contagia alegría a quien lo rodea.

Talentos: ¡Un velocista sin igual! Su gran talento es correr, explorar y jugar sin parar. Es perfecto para casas con jardín o patio amplio donde pueda desplegar toda su energía.

Macho de tamaño mediano con pelaje corto y porte atlético. De 7 años de edad y nivel de actividad alto, este alegre wuf destaca por su energía y espíritu juguetón.

Mitos y beneficios de adoptar a un perro senior

Muchas personas buscan adoptar únicamente cachorros por temor a la salud o adaptación de un perro adulto. Sin embargo, adoptar a un senior ofrece ventajas únicas para el hogar:

Personalidad definida: Ya se conoce exactamente su carácter, su nivel de energía y cómo se comporta con humanos u otros animales.

Ya se conoce exactamente su carácter, su nivel de energía y cómo se comporta con humanos u otros animales. Adaptación rápida: Son perritos más pausados, educados y agradecidos, que valoran enormemente el descanso y el cariño dentro de una casa.

Son perritos más pausados, educados y agradecidos, que valoran enormemente el descanso y el cariño dentro de una casa. Acompañamiento ideal: Son los compañeros perfectos tanto para departamentos como para casas, adaptándose a las rutinas de la familia sin las travesuras destructivas típicas de la etapa de cachorros.

¿Cómo adoptar y cambiar una vida hoy?

Si deseas abrigar el corazón de Crazy, Justina, Zeus o Piraña este invierno y darles el hogar definitivo que tanto merecen, puedes iniciar el proceso de adopción responsable a través de los canales oficiales de WUF: