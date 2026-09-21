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Resumen

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Las variaciones de temperatura, humedad y exposición al ambiente pueden influir en la salud de la piel de los perros. Con algunos cuidados y atención a posibles cambios, es posible ayudarlos a atravesar la transición de estación de forma saludable.
Las variaciones de temperatura, humedad y exposición al ambiente pueden influir en la salud de la piel de los perros. Con algunos cuidados y atención a posibles cambios, es posible ayudarlos a atravesar la transición de estación de forma saludable.
Por Stefany Cardenas Arevalo

Cambio de estación: ¿Por qué afecta la piel de los perros?