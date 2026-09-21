Cambio de estación: ¿Por qué afecta la piel de los perros?

Durante los cambios de estación, la piel de los perros sufre un proceso de adaptación acelerado. La fluctuación entre el frío, la humedad ambiental y los días templados debilita la barrera cutánea natural, haciendo a las mascotas más propensas a desarrollar dermatitis, descamación, comezón intensa y pérdida excesiva de pelaje.

Además, este cambio climático crea el ambiente perfecto para la proliferación de pulgas, garrapatas y ácaros, los cuales se reproducen con rapidez e incrementan los cuadros alérgicos en la piel.

Claves para cuidar la piel y el pelaje durante esta transición

Mantener una dermis saludable en época de cambio de clima requiere una rutina integral de prevención:

Higiene adecuada con productos específicos: Evita usar champús de uso humano o productos neutros agresivos. Utiliza champús y acondicionadores formulados especialmente para perros, con ingredientes hidratantes como avena o aloe vera, que alivian la irritación y refuerzan la capa lipídica.

Evita usar champús de uso humano o productos neutros agresivos. Utiliza champús y acondicionadores formulados especialmente para perros, con ingredientes hidratantes como avena o aloe vera, que alivian la irritación y refuerzan la capa lipídica. Cepillado regular: Ayuda a retirar el pelo muerto acumulado por la muda estacional, estimula los aceites naturales de la piel y permite detectar a tiempo bultos, costras o parásitos ocultos.

Ayuda a retirar el pelo muerto acumulado por la muda estacional, estimula los aceites naturales de la piel y permite detectar a tiempo bultos, costras o parásitos ocultos. Desparasitación interna y externa al día: La prevención de pulgas y garrapatas no es opcional. Un solo piquete de pulga puede desencadenar Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga (DAPP), causando lesiones severas por rascado.

La prevención de pulgas y garrapatas no es opcional. Un solo piquete de pulga puede desencadenar Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga (DAPP), causando lesiones severas por rascado. Nutrición rica en Ácidos Grasos: Incorporar suplementos o alimentos balanceados ricos en Omega 3 y 6 fortalece el sistema inmune y mantiene la piel elástica y el pelaje brillante.

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La tenencia responsable implica prevenir enfermedades y brindarle a nuestras mascotas la atención médica e higiene que necesitan en cada época del año.