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Un país mejor que su política

“Tal vez esta nueva etapa requiera una combinación poco habitual: modestia y ambición”.

    Gabriel Daly
    Por

    Experto en políticas públicas

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Después de tantos años escribiendo sobre las deficiencias del Perú, puede parecer extraño cerrar esta etapa explicando por qué todavía existen razones para ser optimistas. No hay contradicción. La crítica solo tiene sentido cuando nace de una convicción: el país puede ser mejor de lo que es.

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