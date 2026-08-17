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De la ilusión a la realidad

“Esa coordinación y trabajo de equipo van a ser muy necesarios ahora que parece que esos primeros días de ilusión dejan paso a la realidad”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    Keiko Fujimori reunida con presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)
    Keiko Fujimori reunida con presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)

    Es auspicioso empezar con una alta aprobación en la primera encuesta, que, por realizarse al décimo día de tomar el mando, más que una calificación a la gestión es, en realidad, la esperanza y la ilusión de que llegarán nuevos tiempos, y se cumplirán las promesas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.