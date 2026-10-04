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La mujer del César no solo debe serlo

“Los contextos de desconfianza y poca información son terreno fértil para noticias falsas y discursos populistas”.

    Ariana Lira
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    icono te lo cuento
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    Comunidad LGBTIQ+ estuvo prensente en sesión municipal de Arequipa. Foto: GEC.
    Comunidad LGBTIQ+ estuvo prensente en sesión municipal de Arequipa. Foto: GEC.
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    Luego de la desastrosa primera vuelta electoral que vivimos en las elecciones presidenciales de abril, la credibilidad de los organismos electorales sufrió un merecido golpe.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.