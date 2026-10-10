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¿Por qué desconfiamos de los genéricos?

“La desinformación y el desconocimiento de estos procesos regulatorios continúan alimentando la desconfianza”.

    Isabel Torres García
    Por

    Estudiante de Farmacia y Bioquímica en la UPCH

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    La bioequivalencia demuestra que dos medicamentos con el mismo principio activo se absorben a una velocidad y cantidad similares en el organismo y, por lo tanto, producen los mismos efectos terapéuticos, sin afectar su eficacia o seguridad. Los medicamentos genéricos y de marca contienen el mismo principio activo y producen el mismo efecto terapéutico. Sin embargo, muchas personas desconfían de los medicamentos genéricos y los consideran menos eficaces o seguros debido al desconocimiento sobre la bioequivalencia y los procesos que garantizan su calidad.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.