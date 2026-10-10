¿Por qué desconfiamos de los genéricos?

La bioequivalencia demuestra que dos medicamentos con el mismo principio activo se absorben a una velocidad y cantidad similares en el organismo y, por lo tanto, producen los mismos efectos terapéuticos, sin afectar su eficacia o seguridad. Los medicamentos genéricos y de marca contienen el mismo principio activo y producen el mismo efecto terapéutico. Sin embargo, muchas personas desconfían de los medicamentos genéricos y los consideran menos eficaces o seguros debido al desconocimiento sobre la bioequivalencia y los procesos que garantizan su calidad.

En el Perú, el Decreto Supremo 024-2018-SA establece que los medicamentos multifuentes que demuestran equivalencia terapéutica con un producto de referencia pueden ser declarados intercambiables. A pesar de ello, la desinformación y el desconocimiento de estos procesos regulatorios continúan alimentando la desconfianza de parte de la población y limitan el aprovechamiento de alternativas terapéuticas más accesibles y económicas.

Promover el uso de medicamentos genéricos de calidad contribuye a mejorar el acceso a los tratamientos y a reducir el gasto en salud, específicamente en poblaciones vulnerables. Por ello, resulta fundamental fortalecer la educación sanitaria con ayuda de los profesionales de salud, en especial de los químicos farmacéuticos, y mediante la difusión de información basada en evidencia científica que permita a los pacientes tomar decisiones informadas y confiar en los medicamentos aprobados por las entidades reguladoras.