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Sin decisión no hay comunicación

“El gobierno tiene que decidirse a reformar y comunicar bien”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    "Es cierto que, luego de tantos años de gobiernos lamentables, quizá se esperaba un cambio mágico. Y eso no existe ni puede existir". (Foto: Archivo GEC)
    "Es cierto que, luego de tantos años de gobiernos lamentables, quizá se esperaba un cambio mágico. Y eso no existe ni puede existir". (Foto: Archivo GEC)

    El gobierno tiene que empezar a construir su narrativa, su comunicación. Y su decisión. Es claro que está decepcionando. No han ocurrido los cambios que muchos esperaban. También es cierto que, luego de tantos años de gobiernos lamentables, quizá se esperaba un cambio mágico. Y eso no existe ni puede existir.

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