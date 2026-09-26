Sin decisión no hay comunicación

El gobierno tiene que empezar a construir su narrativa, su comunicación. Y su decisión. Es claro que está decepcionando. No han ocurrido los cambios que muchos esperaban. También es cierto que, luego de tantos años de gobiernos lamentables, quizá se esperaba un cambio mágico. Y eso no existe ni puede existir.

Tiene que comunicar dónde está yendo y cómo está avanzando, pero para eso tiene que decidirse. Porque hay un contraste entre decir que se ha recibido un Estado en situación catastrófica y dar luego la impresión de que no se está haciendo nada –fuera de las acciones del ministro de Salud– para reformarlo de raíz. Nadie sabe que hay unos planes para desregularlo y digitalizarlo profundamente, lo que en teoría nos llevaría a un Estado moderno y mucho más ágil y ligero en pocos años.

Lo que sí se sabe es que no parece haber la intención de reducir el gasto improductivo del Estado, de reorganizar, fusionar o disolver direcciones, programas y proyectos redundantes o inútiles, algo que se puede hacer por decreto supremo según el artículo 31 del D.L. 1446 que modifica la ley de modernización del Estado. En lugar de buscar ahorros en un Estado que desperdicia la plata, se pide un crédito suplementario por 8.000 millones de soles para financiar las tremendas urgencias que efectivamente existen, y se crea una comisión presidencial para reducir la evasión tributaria pero no una para realizar una reorganización profunda del Estado eliminando gasto inútil, que sería su contraparte, porque no se puede exigir más recaudación solo para alimentar el parasitismo y la corrupción.

Claro, lo que no se puede hacer por decreto supremo es retirar a todo ese personal improductivo que ha inundado el Estado sin mérito y que imposibilita servicios eficientes. Congresos anteriores nombraron a los CAS sin obligación meritocrática alguna. Pero el gobierno no ha pedido facultades para eso, pese a que una reciente encuesta de Ipsos revela que un 77% está de acuerdo con “despedir al personal que ingresó por razones políticas o favoritismo y no por concurso de méritos”. Sí ha pedido facultades para “incentivar el retiro voluntario”. Ni siquiera eso le daría el Congreso.

Pero entonces el gobierno tiene que empezar a plantear las cosas como son, explicar los problemas y las soluciones, y dar la batalla. La opinión pública está de su lado en esos temas, incluso en el de la flexibilización laboral, para ver si se acuerda que representa a las mayorías informales. La subida del salario mínimo y el retroceso frente a los feriados podían ser leídas como concesiones tácticas para mantener un clima de paz mientras tomaba posesión y se ordenaba.

Pero es claro que la oposición no cree en la paz. Hay que cambiar de modo entonces. Plantear los grandes objetivos. Y organizar la comunicación para hacer ver lo que se está haciendo, dónde estamos y a dónde vamos. Lo mismo con la decepción frente al “orden”, que no se puede conseguir en un día, pero hay que mostrar el camino y los logros. Y realizar conferencias de prensa presidenciales interdiarias para mostrar los avances de la descolmatación y lo que no se va a poder hacer, ahora que comenzaron las lluvias. ¡Comunicar!