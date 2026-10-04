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¿Qué es ‘orden’?

“El clamor ciudadano por orden no se satisface con el incremento de efectivos policiales o con la mano dura del ceño fruncido de nuestros gobernantes”.

    Carlos Meléndez
    Por

    PhD en Ciencia Política

    icono te lo cuento
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    En el ámbito de una escuela secundaria pública regida por una institución castrense, un grupo de adolescentes abusan sexualmente de un compañero a vista y omisión de sus propios maestros. Más allá del horror de la agresión, quiero llamar la atención de las jerarquías implícitas en la tolerancia a lo intolerable: se normaliza que los hijos de militares de grados superiores puedan maltratar a los hijos de sus subordinados, que los niños de clases altas puedan imponerse a los docentes de ingresos más bajos, que los de tez y acento pitucos suenen más respetables a los de texturas más humildes. Estas jerarquías no descansan por escrito en ningún reglamento, pero forman parte del mapa mental con el que navegamos día a día en los colegios, en los centros laborales, en el tráfico, en los hemiciclos del poder. Las reglas no acuñadas en tinta –informales– de la interacción social en sociedades de verticalidades subyacentes, como la nuestra, retan la convivencia ciudadana cuando se amparan en cualquier tipo de violencia. Es el mismo país donde, en otros contextos, se normaliza la extorsión como un ‘impuesto’ a los emprendimientos o se observa con displicencia cómo la minería ilegal se apodera de los yacimientos que la minería formal no pudo explotar. ¿Cómo así están interrelacionados estos eventos sociales reiterativos?

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