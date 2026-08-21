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De la DANA y del orden

“La presidenta no debió maltratarlo ante las cámaras y bien pudo suavizar el asunto con un: ‘Estoy segura de que eso no es lo que quiso decir’”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar
    Ilustración: Víctor Aguilar

    La DANA. La primera vez que oí hablar de la DANA fue cuando ese fenómeno de la naturaleza se ensañó con la Comunidad Valenciana, convirtiéndose en uno de los desastres naturales más importantes de España en los últimos tiempos, con 384 muertos y destrozos incalculables.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.