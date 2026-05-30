Mantener los espacios limpios y organizados suele asociarse con hábitos positivos, disciplina o gusto por la limpieza. Sin embargo, especialistas en salud mental señalan que detrás de esta conducta pueden existir razones más profundas relacionadas con el manejo de las emociones. Para algunas personas, ver cada objeto en su lugar les proporciona tranquilidad y les ayuda a afrontar mejor situaciones de presión, incertidumbre o cansancio. Este comportamiento ha despertado el interés de la psicología, que analiza cómo el entorno puede influir en el bienestar emocional y en la manera en que las personas enfrentan los desafíos cotidianos. Descubre qué señala la psicología sobre las personas que sienten la necesidad constante de mantener su hogar perfectamente ordenado.

¿CUÁLES SON LOS RASGOS DE LAS PERSONAS QUE NECESITAN TENER SU CASA ORDENADA?

De acuerdo con los especialistas, quienes buscan mantener su vivienda organizada suelen valorar la estabilidad y la sensación de control. No siempre se trata de personas perfeccionistas, sino de individuos que encuentran en el orden una forma de sentirse más seguros frente a situaciones que les generan preocupación.

En diálogo con la revista ‘Hola!’, la psicóloga Sara Navarrete explica que, en determinados casos, organizar los espacios puede convertirse en una herramienta para gestionar emociones difíciles. Según indica, cuando una persona siente incertidumbre, presión o caos mental, ordenar la casa puede ofrecer una sensación inmediata de estabilidad. Además, suelen encontrar mayor tranquilidad cuando su entorno refleja organización, ya que eso les ayuda a reducir tensiones diarias.

¿POR QUÉ EL ORDEN PUEDE GENERAR TRANQUILIDAD EMOCIONAL?

La explicación está relacionada con la forma en que el cerebro interpreta el entorno. Los ambientes estructurados y previsibles suelen transmitir una sensación de seguridad, mientras que el exceso de objetos, tareas pendientes o espacios desorganizados puede provocar saturación mental en algunas personas. Por ello, después de una jornada complicada o de atravesar una situación estresante, muchas personas sienten el impulso de limpiar, acomodar o reorganizar diferentes áreas de la casa para recuperar calma y equilibrio emocional.

(Foto: Pixabay)

¿CUÁNDO EL ORDEN DEJA DE SER UN HÁBITO SALUDABLE?

Los expertos advierten que existe una diferencia importante entre disfrutar de un ambiente organizado y depender de él para sentirse bien. Mantener el orden puede favorecer la rutina diaria y mejorar el bienestar, pero el problema aparece cuando cualquier cambio genera malestar intenso. Si una persona no puede relajarse porque un objeto está fuera de lugar o experimenta ansiedad constante cuando el entorno no luce perfecto, la situación podría convertirse en una fuente de estrés en lugar de una ayuda, según recoge El Confidencial.

¿QUÉ RECOMIENDA LA PSICOLOGÍA PARA MANTENER UNA RELACIÓN EQUILIBRADA CON EL ORDEN?

La principal recomendación es desarrollar flexibilidad. Según Sara Navarrete, resulta útil preguntarse si se ordena por placer y comodidad o si se hace para evitar una sensación de pérdida de control. La especialista recuerda que la verdadera paz mental no depende de una casa impecable, sino de la capacidad de conservar el bienestar incluso cuando existen pequeños niveles de desorden. Encontrar ese equilibrio permite que el orden siga siendo una herramienta positiva y no una necesidad que condicione el estado emocional.

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