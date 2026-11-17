Entre las grandes lecciones que recordaremos siempre del papa León XIV en este lado del mundo hay una que define la suerte del bien común en toda estructura social, política, económica y cultural: la lección de qué hacer con el poder.

Quién manda sobre quién, cómo manda y con sentido de eficiencia e integridad. Esa es la clave de su mensaje.

Como mediador y conciliador entre Dios y la Tierra, León XIV busca, en esencia, invertir el sentido del poder, haciéndolo directamente responsable de sus consecuencias sobre las personas, allí donde se ejerza y en el tamaño en que se ejerza, del más chico al más grande.

Millones de uruguayos, argentinos y peruanos, históricamente ansiosos por mejores gobiernos y liderazgos, hemos visto, cara a cara, en más de 10 días intensos y reconciliadores, cómo León XIV administra el poder material y divino que posee con el mismo propósito de grandeza, cercanía y humildad con que lo hizo Jesús más de dos mil años atrás.

Robert Prevost, ciudadano peruano-estadounidense y pontífice universal del catolicismo, no les dice a los gobernantes qué hacer para que los servicios públicos satisfagan a la gente. Les dice, sencillamente, que la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. No necesita de un decreto oficial para ser eficaz en la transmisión de una verdad ni para generar impacto por un manejo más eficiente de la riqueza y su distribución.

Sin increparle sus debilidades, sin calificar ni adjetivar sus representaciones, sin entrometerse en su rendición de cuentas, sin tampoco alabar ni humillar sus actos y omisiones, León XIV le ha dado a cada poder político, a cada poder económico e inclusive a cada poder religioso (obispos, vicarios y sacerdotes) el ejemplo suyo de su limpio, cercano y enérgico ejercicio de poder. Ese poder que toda alta autoridad tiene, pero no usa bien. Ese poder de unificar, construir, conciliar y abrir espacios de verdad, diálogo y deliberación. Ese poder que no está hecho para imponerse sobre los demás ni para instrumentalizar la voluntad de los demás.

León XIV está dando los pasos fundamentales para hacer en el mundo polarizado y convulsionado de hoy lo que su predecesor Juan Pablo II hizo en el mundo polarizado y convulsionado de finales del siglo XX, hace 40 años, cuando contribuyó a unir a todas las potencias de entonces en la caída del Muro de Berlín y de la Guerra Fría que nos estaban llevando, dramáticamente, a un holocausto nuclear.

Solo que su batalla conciliadora y unificadora será quizá más compleja y desafiante porque hoy tenemos nuevos colosales muros de confrontación, tiranía, violencia, fanatismo, guerras, desigualdad y pobreza que derribar. Toda una cruzada de paz que requiere el uso sabio, equilibrado y eficaz del poder, capaz de comprometer a monarcas, presidentes y primeros ministros a pensar en la libertad, los derechos y el bienestar de las personas antes que en sus intereses de Gobierno y Estado, que no son los más acertados ni los más justos.