Muchas personas mantienen parte de sus ahorros en dólares para afrontar futuros gastos, atender imprevistos o mantenerlos como reserva. Sin embargo, tener ese dinero guardado también plantea una decisión sobre cómo administrarlo. ¿Conviene mantenerlo en una cuenta que no genere intereses o buscar una alternativa que permita obtener rentabilidad sin perder acceso a los fondos?

Para quienes priorizan ambas cosas, la tasa, los costos y la disponibilidad son factores relevantes al comparar opciones.

En ese escenario, Pibank, el modelo de banca directa de Banco Pichincha, presenta en el mercado peruano su Cuenta Dólares Pibank, una alternativa de ahorro digital que ofrece una TREA de 3.60%. La cuenta genera intereses desde el primer dólar, no cobra mantenimiento y permite disponer de los fondos cuando el cliente lo necesite. Además, se abre 100% digital desde pibank.pe. Esta propuesta está dirigida a personas que buscan obtener rendimiento por sus ahorros sin comprometer su liquidez.

UNA CUENTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD

¿Qué significa esto en la práctica? Una persona que separa dólares para un viaje, estudios, la cuota inicial de una vivienda o un proyecto personal puede mantener ese ahorro en una cuenta que genera intereses. Así, puede atender una necesidad o realizar un pago cuando lo necesite, mientras el saldo depositado genera rendimiento.

Al elegir una cuenta de ahorros, también importa si existen cargos por mantenimiento, desde qué monto se calculan los intereses y qué restricciones podrían aplicarse al retirar o transferir el dinero. En ese sentido, Pibank presenta una alternativa que combina una tasa de 3.60% TREA, ausencia de mantenimiento y libre disponibilidad.

Los clientes, además, pueden recurrir al acompañamiento telefónico de consultores de lunes a domingo, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., incluidos feriados. Se trata de una propuesta pensada para quienes buscan gestionar sus finanzas de forma sencilla, ya que tanto la apertura como el manejo de la cuenta se realizan 100% online.

Dólares que generan más ingresos La Cuenta Dólares Pibank combina rentabilidad, disponibilidad y gestión digital. 3.60% TREA Tasa regular, no promocional. DESDE US$ 1 Genera intereses desde el primer dólar. SIN MANTENIMIENTO Sin cobros por mantenimiento. 100% DIGITAL Apertura y gestión en línea. CON RESPALDO Pibank forma parte del Banco Pichincha.

Los nuevos clientes pueden abrir su cuenta a través de pibank.pe, mientras que quienes ya son clientes pueden hacerlo desde la aplicación. La app permite, además, realizar el cambio entre soles y dólares desde el mismo entorno digital, facilitando la gestión del ahorro en ambas monedas.

La incorporación de la Cuenta Dólares Pibank se suma al lanzamiento de la Cuenta Soles Pibank, que ofrece 5% TREA y se lanzó en setiembre último. Con ambas cuentas, los clientes pueden elegir la moneda según el uso que darán a su dinero y sus objetivos financieros.

CON RESPALDO INTERNACIONAL

Pibank forma parte de la estrategia de banca directa de Banco Pichincha y cuenta con el respaldo de la entidad financiera. El modelo tiene más de ocho años de trayectoria internacional. Nació en España en 2018, llegó a Colombia en 2022 y amplió su presencia a Estados Unidos en 2024. Su llegada al Perú representa una nueva etapa en el desarrollo de esta propuesta.

“Pibank está diseñado para personas que buscan hacer crecer su dinero de manera simple, rápida y completamente digital. Buscamos convertirnos en una de las principales alternativas de ahorro digital en el país”, señaló Renzo Ricci, CEO de Banco Pichincha Perú.

Para quienes mantienen ahorros en dólares y desean que ese dinero genere intereses, la Cuenta Dólares Pibank plantea una alternativa que combina rentabilidad y disponibilidad, sin cobro de mantenimiento. Conoce más sobre las características y condiciones del producto e inicia la apertura de manera digital en pibank.pe.