El veterano reguetonero puertorriqueño Nicky Jam anunció este martes su sello discográfico, Fenix Music Group, con el que ha apostado por descubrir y desarrollar talentos, comenzando con el cantante, compositor y productor dominicano Don Luciano.

“Ya tengo 45 años, no voy a cantar para siempre, y me gustaría que, así como he dedicado tantos años a crear para mí, también pueda hacerlo junto a otros artistas y ayudarlos a desarrollar su carrera”, dijo en un comunicado de prensa Nicky Jam.

Nicky Jam actúa durante su Sunshine Tour en el Anexo Estadio el 21 de junio de 2025 en Las Palmas de Gran Canaria, España. (Foto de Rubén Grimón/Redferns) / Rubén Grimón

“Me encantaría aportar mi granito de arena para que nuevos talentos puedan convertirse en artistas icónicos y alcanzar el éxito, como lo he hecho yo durante toda mi vida”, agregó sobre la motivación de crear su compañía discográfica.

Tras estrenar la misma, Don Luciano lanzó su primer sencillo, ‘Fuiste Tú’, el pasado 13 de noviembre.La conexión entre ambos artistas surgió a través de esta canción, una composición que el artista dominicano inicialmente consideraba vender a otro colega, pero decidió cantarla en una sesión en vivo desde un estudio de grabación.

La interpretación superó las 700.000 reproducciones en Instagram, logrando, asimismo, que Nicky Jam se interesara por la propuesta y decidiera respaldar la carrera de Don Luciano como intérprete.

Este encuentro dio paso a su firma con Fenix Music Group y al comienzo de una nueva etapa para el artista.

Además de cantante, entre 2014 y 2015 Don Luciano aprendió producción musical, una faceta que lo llevó a colaborar con artistas como Yailin La Más Viral, Myke Towers, Noriel, Rochy RD, Shadow Blow, Miky Woodz, Lil Tjay, NTG, Slow Lismar y Dowba Montana, entre otros.

El nombre Fenix Music Group nace de un concepto ligado a la trayectoria y personalidad de Nicky Jam, quien es reconocido en la industria como el ‘Ave Fénix’, tras sucumbir por varios años adicto a medicamentos controlados, hasta que logró rehabilitarse y volver a la música.

Inspirado en ese simbolismo, el nuevo sello representa esa misma visión: convertir cada comienzo en una oportunidad para crecer, evolucionar y alcanzar nuevas metas, tanto para quienes están detrás del proyecto como para los artistas que formarán parte del mismo.