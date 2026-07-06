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Resumen

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El arquero Juan Botasso frente a Héctor Castro en el Estadio Centenario de Montevideo en la Copa Mundial de 1930.
El arquero Juan Botasso frente a Héctor Castro en el Estadio Centenario de Montevideo en la Copa Mundial de 1930.
/ Bob Thomas/Popperfoto
Por Enrique Planas

En el principio era el foot-ball. Y el verbo del deporte se basaba, necesariamente, en términos ingleses, pues no había otra forma de nombrar lo que, para los ojos peruanos de fines del siglo XIX, era una excentricidad llegada de ultramar. El país inventor del futuro Deporte Rey no solo exportó el reglamento y las pelotas de cuero, sino que impuso una nomenclatura que hoy nos parece arcaica, pero que en aquel entonces otorgaba un aura de modernidad a quienes la practicaban. Así, hablábamos de ‘match’ para referirnos al juego, de ‘goal-keeper’ para identificar al arquero o de ‘penalty’ para denunciar una falta en el área. El ‘referee’ era la máxima autoridad, y al regateo se le conocía como ‘dribbling’ y “To score a goal” llegó antes que “marcar un gol”.

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