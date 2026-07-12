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Resumen

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Una pasión narrada en voz alta
Una pasión narrada en voz alta
/ Buyenlarge
Por Enrique Planas

Pasan los tiempos y el lenguaje se reinventa. Periodistas, directores técnicos y jugadores han creado una jerga en permanente actualización. Hemos transitado desde las declaraciones elegantes y alambicadas de Julio César Uribe, quien trataba al balón con la misma gramática sofisticada que a sus entrevistas, hasta los actuales aportes filosóficos del entrenador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, cuyas disertaciones sobre el fútbol a menudo resultan un repertorio de citas notables.

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