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Madre tierra en el pincel de Ycaza, quien en la FIL Lima presentará su libro “Diabluras” (Fondo de Cultura Económica), el 23 de julio a las 4:00 p.m.
Madre tierra en el pincel de Ycaza, quien en la FIL Lima presentará su libro “Diabluras” (Fondo de Cultura Económica), el 23 de julio a las 4:00 p.m.
Por Enrique Planas

La primera vez que Ecuador fue invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Lima fue en el 2010. Hasta ese momento se hablaba de un aislamiento, de un lento sacudirse del regionalismo y de la aparición de autores jóvenes instalados en la modernidad literaria. En la comunidad literaria local se percibía aún el complejo de no tener un representante en el dichoso ‘boom’ latinoamericano, ausencia que llevó, en los años setenta, a que Carlos Fuentes inventara, en broma, al autor ecuatoriano Marcelo Chiriboga para cubrir ese vacío. Hoy, ese chiste un tanto soberbio del autor mexicano ha perdido toda su gracia, pues la proyección actual de las letras ecuatorianas resulta evidente. Nombres como Gabriela Alemán, María Fernanda Heredia, Leonardo Valencia, Solange Rodríguez, Sabrina Duque o Eduardo Varas son algunos ejemplos.

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