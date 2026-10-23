icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ryu Murakami en "Azul casi transparente".
Ryu Murakami en "Azul casi transparente".
Por Agencia EFE

El novelista japonés Ryu Murakami, autor de ‘Azul casi transparente’ y ‘Sopa de miso’, ha fallecido a los 74 años, según informó este viernes su editorial, sin hacer pública la causa de su muerte. La editorial japonesa Gentosha informó de que Murakami, nacido en la prefectura de Nagasaki en 1952, falleció en su domicilio el pasado sábado, 17 de octubre, y de que al funeral acudió su familia cercana, según un breve comunicado publicado en redes sociales.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?