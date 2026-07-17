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El juego elige a sus protagonistas

“Tal vez, esa sea la inexplicable magia del Mundial. No solo levantar campeones, sino también decirles adiós cuando los sucesores están listos”.

    Romina Vega
    Por

    Periodista deportiva

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    Resumen

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    Mundial 2026
    Mundial 2026
    / Jacob Kupferman

    La cita para el final, tiene día y hora pactada. Y no, no me malinterpreten, no me refiero a esos 90 minutos de juego con posibles alargues y Dios no quiera penales... Este domingo, en un mismo escenario, estaremos viendo con gloria o pena, el último capítulo de una leyenda; y en el mismo verde, el primero de quien parece estar destinado a dominar la escena en los mundiales.

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