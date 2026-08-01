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La pelota sí se mancha

“Lo problemático es que someta la integridad y el espíritu competitivo del deporte para hacerlo responder a los intereses de quienes lo controlan”.

    Augusto Townsend Klinge
    Por

    Fundador de Comité y cofundador de Recambio

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegan a la ceremonia de clausura tras la final del Mundial de Fútbol de 2026 en East Rutherford, el 19 de julio de 2026. (JUAN MABROMATA / AFP)
    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegan a la ceremonia de clausura tras la final del Mundial de Fútbol de 2026 en East Rutherford, el 19 de julio de 2026. (JUAN MABROMATA / AFP)
    / JUAN MABROMATA

    Como todo fanático del fútbol, he tenido experiencias sublimes viendo las Copas del Mundo y celebrando el mejor espectáculo deportivo del planeta, uno que enciende pasiones en todo el globo. He lamentado que el Perú no haya participado más en el tiempo que me ha tocado vivir, pero he gozado viendo equipos y lances legendarios, jugadores que parecían de otro mundo con la camiseta de sus selecciones, hinchas que no paraban de alentar en el estadio y que luego se abrazaban en las calles a pesar de llevar colores distintos en el pecho.

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