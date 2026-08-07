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Militares: ¿remedio infalible?

“Se fantasea con que son un remedio infalible y se alucina con que hay decenas de miles en un enorme cuartel, listos para lo nuevo que les pidan”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    En los 10 últimos años se ha producido un monstruoso crecimiento del crimen organizado. De estar confinado a Trujillo, Piura y Tumbes, el fenómeno se ha extendido a todas las regiones del país. Las razones: la transnacionalización del crimen, los garrafales errores en la respuesta de sucesivos gobiernos y leyes del Congreso para protegerse ellos de sus investigaciones por corrupción, que mermaron la capacidad de confrontar al crimen violento.

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