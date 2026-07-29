Aunque nadie le roba protagonismo a Jack Reacher, lo cierto es que el personaje de Frances Neagley en la serie “Reacher” de Prime Video no pasa desapercibida. Se trata de una excompañera de Jack en el Ejército que, ya como detective privada, debe luchar por conseguir sus objetivos.

Prime Video estrenará el próximo 16 de septiembre “Neagley”, un spin off protagonizado por la actriz Maria Sten, cuya sinopsis oficial dice lo siguiente:

Frances Neagley (Maria Sten) es una investigadora privada en Chicago y antigua protegida militar de Jack Reacher (Alan Ritchson) en la 110.ª Unidad de Investigaciones Especiales del Ejército. Cuando se entera de que una querida amiga de su pasado ha muerto en un accidente sospechoso, se obsesiona con hacer justicia. Utilizando todo lo que aprendió de Jack Reacher y su experiencia en la 110.ª Unidad de Investigaciones Especiales, Neagley se embarca en una peligrosa aventura para desenmascarar una amenaza siniestra.

La novedad aquí no solo es la serie de Prime Video, sino el hecho de que está basada en libros absolutamente inéditos firmados por Lee Child, novelistra y creador de “Reacher”. La propia actriz ha compartido en redes sociales imágenes al respecto.

Puedes ver aquí el tráiler oficial de “Neagley”, la nueva serie de Prime Video, considerado un spin off de “Reacher”, el éxito de Alan Ritchson.