Maria Sten protagoniza el spin off de "Reacher".
Maria Sten protagoniza el spin off de "Reacher".
/ Sabrina Lantos
Por Redacción EC

Aunque nadie le roba protagonismo a Jack Reacher, lo cierto es que el personaje de Frances Neagley en la serie “Reacher” de Prime Video no pasa desapercibida. Se trata de una excompañera de Jack en el Ejército que, ya como detective privada, debe luchar por conseguir sus objetivos.