Cada vez falta menos. Los fanáticos del fortachón Jack Reacher están ansiosos por verlo nuevamente en pantallas. Prime Video reveló más detalles de la fecha de estreno de la cuarta temporada de “Reacher”.

La serie de acción basada en los bestsellers de Lee Child estrenó su primera temporada en 2022 y, cuatro años después, sigue adelante captando nuevos adeptos.

En el elenco principal de “Reacher” se encuentran el protagonista Alan Ritchson, pero también Maria Sten, quien da vida a la detective privada y excompañera del Ejército de Jack, Frances Neagley.

Dice la sinopsis oficial de esta temporada 4:

Basada en el decimotercer libro de la exitosa serie de Lee Child, Gone Tomorrow, la cuarta temporada de esta trepidante serie narra cómo un encuentro casual con un desconocido angustiado en el metro se convierte en una pesadilla. Jack Reacher (Alan Ritchson) se ve envuelto en un complejo y mortal juego que lo enfrenta a despiadados adversarios de las más altas esferas del poder.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 4 DE “REEACHER”?

La nueva temporada de la serie de Prime Video se estrenará el 12 de agosto a nivel mundial.

Mira aquí el tráiler oficial de la temporada 4 de “Reacher”:

Cabe indicar que una quinta temporada de la exitosa serie está en desarrollo.