Una noticia fuera de lo artístico ha remecido a la figura de Alan Ritchson, la estrella que protagoniza la serie “Reacher” (Prime Video) y que en el último mes ha brillado en “War Machine”, el último éxito de la plataforma de streaming Netflix.

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El fin de semana pasado la web de noticias especializada en espectáculos TMZ reveló un video casero protagonizado por Alan Ritchson en el que se le ve protagonizando un hecho violento en Brentwood, Tennessee.

Las imágenes son tomadas, aparentemente, desde el interior de una habitación a su vez dentro de una casa a unos veinte metros del incidente. El celular con el que se grabó estaba en movimiento, por lo que el clip no es meridianamente claro.

Lo que sí puede verse es a Ritcher reaccionando ante una tercera persona. El actor de 43 años está a solo unos metros de sus hijos menores. Tras, aparentemente, darle una lección al desconocido, intenta arrancar su moto sin éxito. Los niños solo atinan a ver lo que ocurre.

EL ESCÁNDALO

La nube de polémica se posó rápidamente sobre la figura de “War Machine”. Se dijo que había agredido a su vecino, pero lo cierto es que no hay referencias sobre un posible acto de este tipo. Y lo que se ha conocido este martes ahonda en dicho sentido.

🚨🎥 EXCLUSIVE: "Reacher" star Alan Ritchson might've thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee. 👀 pic.twitter.com/ljz3oEFGI0 — TMZ (@TMZ) March 23, 2026

Deadline informa hoy que de forma oficial el Departamento de Policía de Brentwood ha dicho que, tras concluir su investigación, no hay lugar a proceso contra Ritchson. Al parecer, este actuó en defensa propia ante un atacante, identificado como Ronnie Taylor.

“Se encontró que las acciones de Ritchson fueron en defensa propia. Ritchson se ha negado a presentar cargos. El caso está cerrado y no se tomarán más medidas al respecto”, señala el comunicado oficial.

Al parecer, el sujeto aludido se habría sentido incómodo por el bullicio que Ritchson (y sus hijos) hacían con sus motocicletas, sin embargo, al ser un lugar público y abierto, el protagonista de “Reacher” no habría cometido faltas.

😳 "Reacher" star Alan Ritchson's body cam footage of his bloody fight with his neighbor is released. pic.twitter.com/Hxixghh9e9 — TMZ (@TMZ) March 24, 2026

Las imágenes viralizadas en redes sociales permiten ver cómo el vecino bloquea el paso de Ritchson, poniendo en peligro su integridad. Es ahí cuando el actor --quien portaba una cámara de video en su ropa-- baja y lo encara. Cuando luego Ritcher quiso arrancar, Taylor lo agredió. La respuesta de la estrella del cine es, en opinión de la Policía local, “defensa propia”.

En la siguiente fotografía puedes ver cómo quedó el rostro de Ronnie Taylor, el otro protagonista de esta trifulca: