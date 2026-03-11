No pasó ni una semana y “War Machine” (“Máquina de guerra” por su título en castellano) bordea las 40 millones de visualizaciones a nivel global. Así lo indican cifras oficiales de Netflix, compañía de streaming que la estrenó el 6 de marzo pasado.

Según su web TUDUM, un total de 39,3 millones de visualizaciones se contabilizaron del 6 de marzo hasta el 10, una cifra envidiable desde varios ámbitos.

Protagonizada por Alan Ritchson, “War Machine” debutó en el puesto 1 de las 10 mejores películas en habla inglesa en nada menos que 93 países., entre ellos, por supuesto, el Perú.

Dirigida por Patrick Hughes, “War Machine” cuenta la historia del agente 81, un oficial del ejército estadounidense que, para cumplir el deseo de su fallecido hermano, opta por tentar una vacante en los Rangers, uno de los comandos más especializados de su país.

Víctima de estrés postraumático, 81 no solo debe superar flashbacks que le recuerdan la violenta muerte de su hermano (bajo una emboscada en Afganistán), sino que además tendrá que liderar a un pelotón de aspirantes como él, sin imaginar, que en algún momento aparecería una máquina con capacidades extraterrestres.

“War Machine” tiene en su elenco, además de Alan Ritchson, a los actores Dennis Quaid y Esai Morales, como jefes instructores del comando Ranger.