Alan Ritchson y su esposa Catherine anunciaron este sábado su separación luego de 20 años de matrimonio y tres hijos en conjunto.

En una publicación conjunta de Instagram, el protagonista de la exitosa serie “Reacher” y la madre de sus tres hijos, señalaron que lo mejor que quedará de ese vínculo han sido sus dos amados hijos.

“Después de veinte años juntos, Cat y yo hemos decidido terminar nuestro matrimonio y continuar junto a los demás de una manera diferente”, publicaron en Instagram.

El anuncio se da cinco días antes de la liberación del último episodio de la cuarta temporada de “Reacher”, serie que catapultó a la fama internacional al actor de 43 años.

“Crecimos juntos. Construimos una vida y una familia juntos. Y estamos criando a tres niños increíbles que siempre serán el centro de nuestro mundo”, añadieron en el posteo.

Tras remarcar que nada puede reducir el hermoso tiempo juntos, declararon que entre ellos siempre permanecerá el amor y el respeto.

“El mejor regalo que podemos darnos unos a otros, y a nuestros hijos, en este momento es la amistad, la gracia y el compromiso de convertirnos en los co-padres más fuertes que podemos ser (...) También queremos darnos espacio para crecer en las personas en las que nos estamos convirtiendo”, finalizaron.

Catherine Ritchson y Alan Ritchson en una fotografía en NY del 13 de julio pasado. / DIMITRIOS KAMBOURIS

En la parte final del posteo, ambos invocaron a la prensa a respetar la privacidad que cada ser humano merece.

“Gracias por apoyarnos mientras continuamos haciendo de la salud y la felicidad de nuestra familia nuestra prioridad”, indican.

Según recuerda la revista People, Alan Ritchson solicitó el divorcio en diciembre pasado, pero la pareja se reconcilió en marzo.

Alan Ritchson y su compañera de elenco Maria Sten en la última Comicon de San Diego. / MATT WINKELMEYER

El anuncio de divorcio coincide, además, con el lanzamiento al cine de la más reciente película de Alan Ritchson, titulada en castellano “Entrega al límite”, junto a Owen Wilson.