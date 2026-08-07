El Día Mundial de la Cerveza vuelve a poner la atención sobre una de las bebidas más consumidas en el mundo y también en el Perú, donde forma parte de reuniones, celebraciones y otros momentos de encuentro entre familiares y amigos. Esta fecha también ofrece la oportunidad de conocer cómo se encuentra el país dentro del panorama regional y qué lugar ocupa frente a otras naciones con una fuerte cultura cervecera en América Latina. Un reciente informe de la Sociedad Nacional de Industrias reúne cifras sobre el consumo de esta bebida y, además, expone el impacto que la industria tiene en la economía, la generación de empleo, la recaudación de impuestos y el desarrollo de miles de negocios de distintos tamaños en todo el territorio nacional.

¿PERÚ CONSUME MÁS O MENOS CERVEZA QUE OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN?

En promedio, cada peruano consume 43 litros de cerveza al año. Aunque la cifra refleja una presencia importante de esta bebida en el mercado nacional, todavía está por debajo de la registrada en otros países latinoamericanos.

México lidera este grupo con 78 litros por habitante, seguido por Brasil con 68 litros, Chile con 60 litros y Colombia con 53 litros anuales. De acuerdo con la Sociedad Nacional de Industrias, esta diferencia representa una oportunidad para que el sector continúe creciendo mediante nuevas propuestas y alternativas que respondan a las preferencias de los consumidores.

¿CÓMO CONTRIBUYE ESTA INDUSTRIA A LA ECONOMÍA DEL PAÍS?

La actividad cervecera tiene un peso importante en la economía peruana debido a la generación de ingresos fiscales y puestos de trabajo. Cada año aporta S/5.262 millones en tributos, monto que representa el 23% de la recaudación vinculada al sector, mientras que más de dos tercios corresponden al Impuesto Selectivo al Consumo. Además, esta actividad sostiene más de 20.000 empleos, incluidos miles de trabajadores que participan en distintas etapas del proceso productivo y comercial, desde el campo hasta los puntos de venta.

¿QUÉ NEGOCIOS FORMAN PARTE DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CERVEZA?

La elaboración de cerveza involucra mucho más que las plantas de producción. Todo comienza con la obtención de materias primas como el agua, la cebada maltera, el lúpulo y la levadura, para luego pasar por las etapas de fabricación, transporte y distribución. Finalmente, el producto llega a bodegas, bares, restaurantes, hoteles y otros establecimientos.

En esta cadena participan 321 empresas formales, donde cerca del 95% corresponde a microempresas, además de más de 350.000 bodegas distribuidas en diferentes regiones del país, según informa Infobae.

¿QUÉ TENDENCIAS IMPULSAN EL FUTURO DEL SECTOR CERVECERO?

Uno de los segmentos que ha ganado protagonismo es el de las cervezas sin alcohol, impulsado por innovaciones que permiten conservar sus características tradicionales sin incluir contenido alcohólico. Paralelamente, la Sociedad Nacional de Industrias promueve la iniciativa Tierra de Cerveceros para fortalecer la formalidad, difundir buenas prácticas y fomentar un consumo responsable en todo el país.

Estas acciones buscan consolidar una industria más competitiva y sostenible, capaz de seguir impulsando inversiones, emprendimientos y oportunidades económicas en el Perú durante los próximos años.

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