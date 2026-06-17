En tiempos de Mundial el ánimo futbolero está a tope y los planes de Backus, subsidiaria de AB InBev, también. Es por eso que consideran que es un buen momento para el retorno de Michelob Ultra, la cerveza ligera y de bajas calorías que este año volverá para la campaña mundialista. De hecho, la marca, que es hoy sponsor oficial también del Mundial 2026, tuvo un breve paso por el mercado peruano en el 2018, pero luego se retiró. No obstante, esta vez, con un mercado cervecero más diversificado y con un consumidor con nuevos hábitos, la expectativa es alta.

Sebastián Palacio, director de marcas premium de Backus, comenta que están relanzando la marca aprovechando también ese ‘boom’ de ‘awareness’ a nivel global para reintroducirla al mercado en su formato de lata. “Hemos traído un lote que se va a vender sobre todo en el canal moderno y tiendas de conveniencia, con Messi como imagen de la campaña”, cuenta.

¿Será un retorno temporal o permanente? El ejecutivo sostiene que tienen pensado que sea un retorno permanente, pero irán midiendo la reacción del público para ver si ingresan más formatos o abren al canal tradicional. De hecho, Palacio señala que este es un mejor momento para la marca en el Perú, dado que tiene una propuesta de ‘health and wellness’, “que quizá cuando se lanzó la marca, no estaba tan fuerte como hoy, que ya se observa una ola de salud y bienestar mucho más relevante que hace unos 7 años atrás”, remarca.

Michelob Ultra complementa el portafolio de marcas premium con una propuesta de cerveza ligera superior, donde participa también Pilsen Fresh, pero para un segmento masivo.

A la par, Cusqueña prepara el relanzamiento de su cerveza dorada resaltando su peruanidad y el brillo del oro inca como inspiración. El ejecutivo destaca que la Cusqueña dorada es la variedad que más brilla en el mundo al ser la más exportada, con presencia en más de 20 países. Además, recibió medalla de oro en Monde Selection Quality. Y es que, se trata de una marca que ha crecido con innovaciones como Cusqueña trigo, negra, quinua y, en algún momento, la versión roja. Cusqueña dorada es como la madre de la familia, cuenta Palacio, pero es Cusqueña Trigo la más vendida de la marca. Dentro de las novedades, Cusqueña lanzará una nueva variedad pensada para Navidad, en el cuarto trimestre.

En cuando a los formatos, el ejecutivo resalta que uno de los que va teniendo mayor crecimiento –y es el más consumido luego de las botellas grandes–, es el latón de 473 ml., un formato ‘single serve’ muy versátil, que se percibe como ‘more for less’. Actualmente, Cusqueña tiene un 15% de ‘market share’ y es una marca que viene sosteniendo su crecimiento en los últimos tres años.

Así también, con el fin de que Cusqueña se siga asentando en la plataforma gastronómica, han lanzado promociones de Sábados Cusqueña, con 1.500 restaurantes afiliados y Yape para canjear gratis una Cusqueña de trigo sin alcohol.

El ejecutivo comenta que buscan crear otras ocasiones de consumo.

Cervezas sin alcohol y el avance de las ‘Ready To Drink’

“El segmento cero lo empezamos a empujar primero con Corona y luego con Cusqueña trigo, para brindar alternativas de cervezas un poco distintas”, comenta. Estas propuestas cerveceras van abriéndose espacios en más tiendas y supermercados, abriendo su base de distribución, y llegando a nuevos segmentos. Con esto, el crecimiento de la categoría es exponencial. “Vamos a tener un poco de paciencia para ver si el mercado necesita otra variedad más de Cusqueña (con versión sin alcohol) u otra marca dentro del segmento”, anota.

Palacio estima que la cerveza sin alcohol, hoy en día, tiene una presencia cuatro veces mayor dentro de una tienda de conveniencia frente a lo que representa la cerveza sin alcohol en todo el mercado. Esto refleja que este segmento es más fuerte en el canal moderno.

Así también, con el fin de llegar a otros consumidores, han surgido las cervezas saborizadas y las bebidas ‘Ready To Drink’ (RTD) dentro del portafolio de Backus. “Las RTD están creciendo bastante, es la tercera o cuarta bebida alcohólica más importante a nivel de ‘share’. Ahí tenemos a Mike’s como nuestro caballito de batalla, que innova por el lado de los sabores”, sostiene el ejecutivo.

Y, por el lado de cervezas saborizadas, lanzaron Flying Fish, una cerveza con sabor a limón, que va ganando poco a poco su espacio. Palacio resalta que saben que el consumidor más joven (generación Z) es menos fiel que el consumidor millennial, el de la Generación X y el Boomer, porque tiene más alternativas y las prueba.

“Desde cervezas el reto está en los jóvenes, que a partir de los 18 años ya son potenciales consumidores de cerveza. Hace 20 años cuando el consumidor llegaba a esa edad, su set de alternativas era más pequeño: cerveza, ron, vodka, las botellas gigantes de tipo RTD con alto contenido alcohólico”, comenta el ejecutivo. Las nuevas opciones tienen un precio similar a la cerveza y un grado alcohólico parecido, por lo que para Backus la cerveza y las RTD son complementarias.

Proyecciones ante coyuntura y el Mundial 2026

Palacio comenta que, en efecto, miran con atención el Fenómeno de El Niño en el país. Si bien el tema de la temperatura ayuda al consumo, la llegada de huaicos afecta a la población y también al transporte terrestre, necesario para la distribución de productos.

“Es difícil predecir cuánto nos puede afectar, pero en el pasado ya nos ha afectado”, remarca. De hecho Rodrigo Gallegos, director de Legal y Asuntos Corporativos de Backus, agrega que este fenómeno genera efectos importantes también en la capacidad adquisitiva de los hogares, sobre todo del norte, una de las zonas más afectadas por El Niño.

En cuanto a los factores globales, Gallegos dijo que el encarecimiento de los combustibles, hasta en un 70%, por la guerra entre Estados Unidos e Irán ha tenido repercusión no solo en la cadena logística, sino también en la producción, por lo que hay un impacto clarísimo en costos este año. Y así también, en otras industrias.

Pese a ello, el ejecutivo refiere que hasta ahora el elevado precio de los combustibles no ha incidido en los precios, pues la compañía está asumiendo esos costos.

En medio de todo ello y el contexto, Gallegos reafirma que será un año positivo, dado que en el 2025 se registró un crecimiento en volumen que no se había dado en los últimos tres años. Así, este 2026 ha partido de un cierre positivo para la categoría y el primer trimestre del año ha fluido con buenos resultados. “Con un Mundial en frente y estos resultados, vemos con buenos ojos el cierre del año”, indica Gallegos. De hecho, para el Mundial 2026 se esperaría que el consumo de cervezas pueda crecer entre medio punto y un punto porcentual.