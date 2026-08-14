Por

Opticalia, grupo de ópticas basado en España, llega al Perú este año y abrirá su primer local ‘flagship’ en San Isidro a finales de agosto. La cadena, que ya opera en otros países de la región, tiene un modelo de negocio en el que integra a ópticas independientes para tener una propuesta uniforme y en el que también tienen tiendas de gestión directa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.