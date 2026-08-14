Opticalia, grupo de ópticas basado en España, llega al Perú este año y abrirá su primer local ‘flagship’ en San Isidro a finales de agosto. La cadena, que ya opera en otros países de la región, tiene un modelo de negocio en el que integra a ópticas independientes para tener una propuesta uniforme y en el que también tienen tiendas de gestión directa.

Alfredo Cárdenas, CEO de Opticalia, cuenta que con la reconversión apuntan a que las ópticas independientes tengan una propuesta moderna y competitiva, que pueda estar al nivel de las cadenas internacionales. “Buscamos llegar a nuevos usuarios. Estamos trabajando con [las ópticas], ya tenemos unas 10 para hacer la reconversión”, adelanta. El ‘fee’ de ingreso a la franquicia asciende a US$2.000.

El ejecutivo espera que entre agosto y octubre estas ópticas ya muestren la marca Opticalia. La reconversión, en promedio, representa una inversión que oscila entre US$5.000 y US$10.000.

Seis de las 10 ópticas se encuentran en proceso de conversión mientras otras cuatro están en evaluación. Para la gestión directa, cuentan con algunos contratos cerrados en ‘malls’ de Lima y Trujillo como Mallplaza, Cencosud, Plaza San Miguel y Marina City Center. Tres de las tiendas están ya en implementación y apuntan también a Arequipa.

Los primeros 12 meses tendrán 25 tiendas: 10 serán de gestión directa y el resto, franquicias. “Estimamos facturar S/1 millón el primer año”, calcula el ejecutivo.

Opticalia cuenta con marcas exclusivas como Mango, Pedro del Hierro, Pull&Bear, entre otras. El ticket promedio irá de S/200 a S/250.

La marca estima que el mercado de ópticas en el Perú mueve US$220 millones hoy en día.