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Resumen

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Hay cinco estados de EE.UU. que contribuyeron con éxito a la innovación del país norteamericano (Foto: Freepik)
Hay cinco estados de EE.UU. que contribuyeron con éxito a la innovación del país norteamericano (Foto: Freepik)
Por Maritza Saenz

Una de las principales fortalezas de los peruanos es su espíritu emprendedor y su capacidad para generar ideas innovadoras. Sin embargo, convertir esas ideas en mejoras concretas que permitan hacer crecer un negocio, aumentar los ingresos o elevar la productividad todavía representa un desafío.

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