El Índice de Innovación Ciudadana (IIC), elaborado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) junto con Ipsos Perú, fue presentado este miércoles en la UPC, en el marco de los 30 años de Creatividad Empresarial, premio que reconoce y pone en valor la innovación en el país. El evento incluyó un espacio de discusión en el que participaron Jorge Bossio, director de Innovación Educativa e Internacionalidad de UPC-Laureate Perú, y Patricia Rojas, directora de Asuntos Públicos de Ipsos Perú. La conversación fue moderada por María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1 de El Comercio.

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