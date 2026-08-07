El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, estimó que la aplicación de este Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) podría moderar hasta en S/1 el impacto del incremento internacional del petróleo sobre el precio final de los combustibles en el mercado peruano.

“Eso puede llegar a significar tranquilamente un sol (S/ 1) en el precio final de los combustibles”, afirmó. Cuba explicó que, si la cotización internacional subiera de US$60 a US$100 por barril, el mecanismo permitiría que el precio interno refleje inicialmente un valor intermedio, como US$80. Cuando el petróleo vuelva a bajar, se mantendría temporalmente ese nivel para recuperar los recursos utilizados por el fondo.

Así también, anunció que el Gobierno pondrá en marcha el de Estabilización Fiscal (FEF) para moderar el impacto del incremento internacional del crudo sobre el precio de los combustibles refinados en el mercado peruano.

“Perú es uno de los pocos países de la región que sí tiene espacio para diseñar un fondo fiscal para mitigar los efectos del precio del petróleo. Nosotros sí lo vamos a poner sobre la mesa pronto para que podamos moderar el impacto del incremento del crudo y que no se traslade uno a uno al precio de los combustibles refinados”, afirmó.

Para ello, explicó que el mecanismo deberá contar con un respaldo fiscal y permitir recuperar posteriormente los recursos cuando disminuya la cotización del petróleo. Su aplicación, agregó, contribuiría a moderar la inflación y complementaría las medidas adoptadas por el BCR.

Asimismo, destacó que la reactivación del Fondo de Estabilización Fiscal evitará que el BCR se vea obligado a elevar su tasa de interés de referencia, que actualmente es de 4.25% anual, para combatir la inflación.

“La inflación ha subido a 4% por los combustibles (hasta julio), si no fuera por eso, estaría en 1.5%. El MEF va a ayudar al BCR en la lucha antiinflacionaria para que no se vea inducido a cambiar las tasas de interés”, apuntó Cuba.