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Resumen

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Christina Wingate, la esposa de Brandon, echa gasolina a su RAV4. Fotógrafa: Megan Varner/Bloomberg
Christina Wingate, la esposa de Brandon, echa gasolina a su RAV4. Fotógrafa: Megan Varner/Bloomberg
/ Megan Varner
Por Melissa Rodríguez Enciso

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, estimó que la aplicación de este Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) podría moderar hasta en S/1 el impacto del incremento internacional del petróleo sobre el precio final de los combustibles en el mercado peruano.

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