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Resumen

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La puesta en valor de los monumentos y espacios públicos del Centro Histórico de Lima está fortaleciendo su potencial económico. Este proceso, liderado por ProLima, ha atraído proyectos de inversión de gran envergadura, como el hotel cinco estrellas de Meliá y el futuro Marriott. Su gerente, Luis Martín Bogdanovich, sostiene que la recuperación del patrimonio ha cambiado la percepción de los inversionistas, que hoy encuentran en los inmuebles históricos una ventaja competitiva, además de impulsar la consolidación de nuevos polos comerciales más allá de la Plaza Mayor y la Plaza San Martín.

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Entrevista