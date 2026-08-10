Recientemente comentaba que los fondos ya se habían recuperado del impacto que tuvo la guerra en Irán en los mercados financieros a inicios de año. Aunque ha habido volatilidad, ¿cómo vienen hasta ahora los fondos y cómo cerraron el primer semestre?

El año ha estado muy bueno.

¿Mejor que el año pasado?

A esta fecha, el año pasado fue mejor. El segundo semestre del año pasado fue muy bueno. Pero hoy, a la fecha, el fondo 1 está en 5%, el fondo 2 en 11% y el fondo 3 en 15%. Venimos de 12 meses espectaculares. En realidad, los últimos años para los fondos de pensiones han sido muy buenos. Las rentabilidades nominales han superado las expectativas y han generado un crecimiento importante de las cuentas de los clientes. El año viene muy bien, tanto por inversiones afuera como por inversiones locales.

¿Con el crecimiento del empleo formal han visto también un aumento de aportantes?

Vimos un buen primer trimestre en mayor recaudación, por el incremento del empleo formal, y un segundo trimestre que se frenó un poco por el tema electoral. Si bien somos optimistas, para los próximos cinco años por la coyuntura internacional de precios de commodities, las expectativas de inversión privada para el país y la cantidad de proyectos que deberían empezar a ejecutarse en infraestructura, estamos alertas y expectantes por el efecto del fenómeno de El Niño. Esto puede tener un impacto en el empleo formal, en el agro y en el ‘retail’. En empleo podría haber un efecto durante este segundo semestre. Aún no sabemos cuál será el impacto: si será mayor en infraestructura o en empleo. Pero, como todas las industrias, estamos cautos frente a ese tema.

En ese sentido, ¿cómo ven este segundo semestre frente al mismo período del 2025?

En cuanto al mercado, creo que la parte local va a registrar buen desempeño. El resultado electoral es positivo para los mercados, y [los agentes] lo están viendo. Creo que la inversión de las empresas va a ser importante. [Aunque] El Niño puede jugar un poco en contra en ese frente. En el mercado internacional ha habido un semestre espectacular en inteligencia artificial y semiconductores, pero también mucha volatilidad, generada, sobre todo, por el efecto de la guerra con Irán. Hace dos semanas hubo una corrección fuertísima en semiconductores [...]. Hay mucha volatilidad, pero todavía existen vientos positivos.

Un momento importante serán las elecciones de noviembre para Senado y congresistas en Estados Unidos. Eso puede cambiar un poco la mirada futura sobre cuánto gana o pierde Trump. Pero venimos con un muy buen colchón, y eso es lo importante.

Fotos Jesús Saucedo @photo.gec / Diario El Comercio. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Es un entorno volátil.

Para los afiliados es importante saber que hay volatilidad. Si uno mira solo lo que pasó en los últimos 15 días puede preocuparse, pero si miras el fondo completo del último año, observa que en lo que va del año el fondo 3 va 15%. En los últimos 12 meses, el fondo 3 ha rendido 42%. En términos anualizados a dos años, el fondo 3 ha rendido 18%. Han venido años muy buenos; va a venir un año no tan bueno, pero eso no implica que el fondo deje de tener el comportamiento que ha tenido históricamente . Al final, cuando uno se jubila, más de dos tercios de su fondo provienen de la rentabilidad. Eso es lo importante. Parte de lo que debemos hacer permanentemente con los clientes es educar e informar sobre los resultados, cuando son buenos y cuando son malos, sin perder de vista la rentabilidad de largo plazo, que es la que realmente construye el fondo.

Previamente también dijo que veía improbable que un noveno retiro se concretara en este corto plazo. Hoy, de todas maneras, existen más candados contra ello. ¿Qué perspectivas tienen para este nuevo período legislativo respecto a las iniciativas que puedan surgir relacionadas a nuevos retiros de AFP?

Afortunadamente, no me equivoqué esta vez con el noveno retiro: no se dio. Coincido contigo en que hay más candados, y resultó importante que el tema previsional y los retiros no tomaran tracción durante la elección. En un momento fue un riesgo, pero no terminó siendo un tema central. Creo que hoy el Congreso está conformado, tanto en diputados como en senadores, por un grupo de personas con una mirada más de largo plazo. Ojalá no me equivoque otra vez. Estamos en una etapa en la que tenemos que empezar a reconstruir los fondos, el ahorro nacional, el futuro y las perspectivas positivas para el país. Entonces, sí creo que hay más candados y veo poco probable que, en el mediano plazo, haya más retiros, no solo porque terminan perjudicando al ciudadano, sino porque, por cómo están conformados hoy los fondos, las personas a las que supuestamente se busca beneficiar no están en la economía formal dependiente, sino en la economía informal. Creo que eso ya se entendió, por lo menos en la prensa especializada, entre los reguladores y los organismos internacionales.

Hablando de reguladores, la SBS ha estado activa en el ámbito previsional: para este mes se espera que publiquen un estudio sobre el sistema de pensiones. ¿Finalmente fueron contactados por la Superintendencia respecto a este tema?

No hemos visto nada respecto al estudio. Creo que ahora corresponde implementar la reforma. Está muy cerca de publicarse el reglamento para la pensión mínima, y ojalá salga pronto. También se están viendo temas de benchmark y competencia; y la pensión por consumo, que fue un aporte de Fuerza Popular, es algo que se tiene que implementar. [...] La propuesta de aportes por consumo del Perú está siendo discutida y muy apreciada por otros países. Tenemos una gran oportunidad de implementarla y ver si funciona.

¿Hay algún modelo similar en la región?

Hay modelos voluntarios que se están probando en Brasil. Por ejemplo, se plantean soluciones a través de plataformas digitales para que trabajadores de ‘apps’ como Uber o Rappi puedan aportar parte de sus ingresos. Ese aporte voluntario viene acompañado de un beneficio tangible, como un seguro de salud o un seguro ante siniestros del auto. Pero se está explorando porque se está llegando a la conclusión de que el modelo de pensiones amarrado al salario no puede ser el único. No quiere decir que se tenga que eliminar, pues sigue siendo el más potente. Pero debemos ver cómo el ciudadano puede ahorrar dependiendo del tipo de trabajo que tenga.

La Superintendencia se refirió a lo que sigue para dar inicio al retiro de hasta 4 UIT del fondo de pensiones. (Foto: SBS)

En cuanto a la mayor competencia, se ha especulado sobre el potencial ingreso de otras empresas al mercado de AFP. Esto aún no se ha dado. ¿Qué planes tienen desde Integra considerando este nuevo panorama?

El tema de competencia fue uno de los grandes asuntos de la reforma. El superintendente [Sergio Espinosa] lo dijo en varias ocasiones: había jugadores interesados en entrar, pero el octavo retiro desincentivó mucho ese interés. Eso redujo el incentivo. Pero la Ley de Modernización permite competencia de ambos lados: que las compañías de seguros hagan una línea adicional, y que nosotros también podamos explorar otros mercados.

Así, hace poco menos de un mes le hemos presentado a la SBS nuestra solicitud de conversión. Estamos entrando a un proceso para convertirnos de AFP a una compañía de seguros.

¿Para ofrecer tanto seguros como AFP?

Ya estamos en el proceso de evaluación para dejar de ser AFP Integra [y convertirnos en] una empresa de seguros y pensiones ; una que ofrezca tanto el producto de pensiones como el producto de seguros.

¿En qué segmento se enfocarían?

En una primera etapa en [el mercado de] seguros, buscaremos enfocarnos en rentas particulares. Tenemos una muy buena relación con nuestros poco menos de 5 millones de clientes. Como AFP, los hemos ayudado a construir el fondo que necesitan para acceder a una pensión. Pero no les podíamos dar el producto completo. [...] Lo que debemos hacer es darles la solución completa: que construyan el fondo con nosotros y, cuando se jubilen, tomarán la decisión que consideren conveniente, pero sentimos la obligación de darles, también, una solución de desacumulación. Esa obligación se traduce en las rentas particulares y, para eso, tenemos la iniciativa de convertirnos en compañía de seguros.

Esto conecta con el retiro del 95,5%.

Conecta con el 95,5%, pero, sobre todo, conecta con la solución para el ciudadano. No se trata solo de acumular y entregarle al afiliado toda la responsabilidad de velar por la etapa de desacumulación: queremos darle o proponerle una solución.

Nuestra propuesta es convertirnos en compañía de seguros. Vamos a ser la primera empresa en el Perú que va a hacer esto: ofrecer la solución de acumulación y desacumulación. La norma permite que las compañías de seguros y los bancos generen líneas de negocio adicionales. Nosotros estamos viendo que también podemos generar una línea de negocio adicional, pero en seguros. Para eso, nos convertiremos en aseguradora y, con esa licencia, seguiremos manejando el producto pensional.

“Esperamos empezar a ofrecer el producto de rentas particulares en enero del 2027”

Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra

¿Cómo impacta esto al bolsón de clientes que ya tienen como AFP?

Para ellos no cambiará nada. Seguiremos con el mismo equipo y las mismas obligaciones, separando claramente los patrimonios. El patrimonio del afiliado no se mezclará con el patrimonio de la etapa de desacumulación. Son mundos distintos, con una regulación clara y mandatos de inversión completamente diferentes. Lo que haremos será dar al cliente la solución de desacumular y recibir una pensión.

¿Ese producto de renta particular no sería solo para clientes de AFP Integra? ¿Podría acceder cualquier persona?

En el producto de renta particular, que es para el que estamos pidiendo esta conversión, podremos atender al mercado en general. Nos enfocaremos inicialmente en nuestros clientes, porque ya confían en nosotros y nos han acompañado durante 10, 15, 20 o 30 años. Como grupo, Sura está absolutamente comprometido con darles una solución adicional.

Sura tiene una experiencia enorme en Latinoamérica en seguros, no solo en pensiones. Suramericana es la compañía de seguros más grande de Colombia y tiene presencia en varios países de la región. Queremos traer poco a poco todo ese ‘expertise’ al Perú, para ofrecer a nuestros clientes y a quienes quieran acompañarnos una alternativa en el mundo de seguros.

¿Cómo va a avanzar ese proceso?

Ya presentamos la solicitud de conversión a la SBS. Apuntamos, como fecha tentativa que nos hemos puesto, a recibir la autorización hacia octubre. Hay que ver qué pasa con el proceso, pero esperamos empezar a ofrecer el producto en enero del 2027.

Fotos Jesús Saucedo @photo.gec / Diario El Comercio. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Considerando el número de clientes que tienen, ¿qué metas tienen a corto plazo para cuando empiecen a operar como empresa de seguros?

Empezaremos con el producto de renta particular. Apuntamos a alcanzar, en dos o tres años, un 5% de ‘market share’ y entre 8% a 10% hacia el quinto año. Es una meta ambiciosa, pero creemos que, con el ‘expertise’, la trayectoria que tenemos y la confianza de los clientes, la podemos lograr. Si se puede avanzar más adelante hacia otros productos, lo iremos viendo con el tiempo. Grupo Sura tiene la espalda y Sura Asset Management —donde estamos integrados— tiene la intención y el conocimiento. Deberíamos poder darle al mercado una solución muy competitiva.

Ustedes son los primeros en dar este paso, pero, como menciona la norma, podrían entrar otras AFP. ¿Ven una perspectiva en la que se den más conversiones en un mercado en el que los actores buscan diversificación?

La Ley de Modernización cambia el mercado. Creo que habrá más movimiento.

¿En búsqueda de eficiencias? ¿O cómo vislumbra ese movimiento?

Hay una parte de búsqueda de eficiencias y de explorar mercados distintos. Nosotros estamos solo en un producto muy regulado y rígido hoy con el cambio a seguros. No solo seguiremos en este producto, sino que podremos abrir productos de seguros, pero también podremos explorar el ahorro voluntario; no solo desarrollándolo nosotros, sino distribuyendo productos de terceros. La idea es no solo dar al cliente una solución en el mundo del ahorro obligatorio, sino también soluciones de gestión de portafolios, ahorro voluntario y alternativas para que los clientes que retiraron fondos en los ocho retiros y tienen capacidad de ahorro en exceso puedan reconstruir su fondo pensional. No será dentro del producto obligatorio, sino mediante productos voluntarios o renta particular.

¿Anticipan concretar, entonces, alianzas con terceros para ahorro voluntario?

Estamos evaluando conversaciones con terceros, principalmente con las empresas del grupo que tienen muy buenos productos, para ver de qué manera podemos distribuirlos. Eso todavía está en conversaciones, pero seguramente más adelante podremos dar alguna noticia como Integra Seguros y Pensiones.

¿Ese será el nombre?

Todavía no se sabe. Pero sí seremos una empresa que ofrezca seguros y pensiones.

(Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Otros planes y avances de la Ley de Modernización

En el caso del ahorro voluntario, ¿lo que están evaluando apuntaría a trabajadores independientes que buscan estos mecanismos?

Ahora estamos enfocados en la conversión a seguros, para terminar el ciclo con los clientes que tenemos actualmente. Respecto a trabajadores independientes, hemos hecho varias ofertas en el pasado; no hemos sido tan exitosos como hubiéramos querido. Pero hacia adelante, el cambio normativo, que nos permite distribuir productos de terceros; una norma de la SBS que está en revisión y que podría permitirnos desarrollar productos voluntarios diferentes; y la tecnología, generan una coyuntura muy propicia.

También se viene la migración de la comisión por remuneración a la comisión por saldo. ¿Qué retos ven en esa transición?

Eso estaba en la ley y ya se hizo en 2012. Creo que hay que seguir las mismas recetas de ese año, con dos diferencias importantes. Primero, ahora la elección es si me quiero mover o no. Ese es un aprendizaje fundamental. Lo segundo es que el desarrollo tecnológico hará que la migración sea fácil. Una externalidad positiva de los retiros es que hoy tenemos capacidad de atender clientes de manera masiva y segura gracias al desarrollo tecnológico. La migración o la decisión del cliente será más sencilla, aprovechando lo positivo aprendido en 2012 –la escalera de migración– y corrigiendo lo que se hizo mal, que fue el default. Ahora el default debe ser no querer moverse.

Hay que terminar de ver cómo se publica la norma, cuáles son los comentarios que se le hacen, qué termina saliendo y cuándo se implementa, para ver cómo se mueve esto.

Otro tema pendiente es la plataforma para pasar de ONP a AFP.

Es el PAST (Plataforma de Afiliación Segura y Transparente). Lo que dice la norma es que los afiliados que entran al sistema a partir de junio del 2027 tendrán como default la ONP y no la AFP; entonces, todos entran a través del PAST. El PAST es una plataforma que recae en ONP y SBS. La ONP es la dueña de la plataforma tecnológica y la gobernanza está compartida. Ellos la están trabajando; hemos tenido algunas conversaciones y nos han contado qué están haciendo. Creo que será importante, pero lo más importante es implementar de manera efectiva y fácil para el ciudadano la pensión mínima. Lo primero que tiene que salir de la reforma es la implementación de la pensión mínima.

¿Tienen detalles sobre la etapa en la que se encuentra la pensión mínima?

Entiendo que ya está lista y que faltan algunos detalles. Quizás, con el cambio de gobierno, el nuevo Ejecutivo quiere revisar que no se escape nada y eso tal vez toma un mes. Pero, desde el punto de vista operativo y técnico, ya debería estar lista. En ese frente hemos tenido muchas conversaciones con ONP y MEF. La verdad es que se ha avanzado bastante bien y deberíamos implementarla lo antes posible.

Con todo esto, ¿qué perspectiva de crecimiento tienen como AFP Integra al cierre de año? Entiendo que el foco principal estará en el proceso de conversión hacia la compañía de seguros.

Desde el punto de vista de recaudación, hemos visto, como decía al comienzo, una mayor masa salarial. Ha habido más empleo formal y eso para la industria es positivo. Pero hay que recordar que al cierre del año pasado se dio el octavo retiro. Eso redujo significativamente los fondos y también tiene un impacto en los ingresos. Esperamos que al cierre de este año los ingresos no crezcan respecto al año anterior, debido a la caída de los fondos, hasta que empecemos a recuperarlos. El impacto de los retiros en los ingresos no ha sido menor: estamos a menos de la mitad de lo que deberíamos estar si no se hubiesen dado los retiros.

Mirando hacia adelante, creo que estamos entrando a un quinquenio en el que el Ejecutivo entrante tiene un mejor entendimiento del sistema de pensiones. Considera que el sistema de pensiones y el ahorro de largo plazo son importantes para cualquier país. Espero que se implemente la reforma ya aprobada y que, en los próximos cinco años, aprovechemos para corregir o mejorar el sistema, pero no mediante una mega reforma, sino en espacios más acotados y en beneficio del ciudadano. El nuevo Ministerio de Economía tiene esto muy claro. No se puede desconectar el mercado laboral del sistema pensionario, y hay que ver cómo los conectamos.

¿Para eso sería útil lo que está haciendo la SBS con este estudio del sistema nacional? Ellos dicen que buscan pensar más allá de AFP u ONP y abordar todo el sistema de pensiones nacional.

Creo, y lo he dicho antes, que uno de los grandes desafíos que tuvimos como sistema de pensiones en los últimos 15 años fue que, de alguna manera, el Estado se desentendió de su responsabilidad en el sistema previsional. Las cuentas individuales tenían un rol, el sistema de reparto tenía otro, Pensión 65 estaba desconectado y la pensión mínima solo existía para uno de los sistemas. El Estado es responsable de que el sistema converse y funcione.

Dentro de un sistema que conversa y funciona, cada entidad tiene responsabilidades. Los gestores, como nosotros, debemos hacer que los fondos crezcan lo máximo posible y que el afiliado esté informado y entienda lo que está haciendo. El sistema de reparto es clave para la pensión mínima. El ciudadano es importante por sus aportes. También tenemos que ver cómo involucramos más al empleador, no solo como recaudador. En ese sentido, lo que ponga la superintendencia sobre la mesa va a sumar. Sí considero importante que se socialice. No hay una solución única.