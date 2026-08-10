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Resumen

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Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra, revela en exclusiva a Día1 que la administradora de fondos ha solicitado autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para convertirse en una compañía de seguros y pensiones. Mientras la empresa se alista para un cambio de identidad, el ejecutivo detalla los próximos pasos a seguir en esta futura etapa.

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