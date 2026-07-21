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Resumen

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Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra, analiza dos cámaras, una sola responsabilidad (Foto: Juan Ponce/GEC)
Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra, analiza dos cámaras, una sola responsabilidad (Foto: Juan Ponce/GEC)
Por Aldo Ferrini

El 28 de julio el Perú no solo estrena gobierno: estrena también un Congreso distinto. Por primera vez en más de tres décadas volvemos a un sistema bicameral, con Cámara de Diputados y Senado. El cambio no es cosmético. La bicameralidad existe, en esencia, para que las leyes se piensen dos veces antes de convertirse en normas que afectan la vida de millones.

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